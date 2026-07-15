聽新聞
0:00 / 0:00
又一西門町戲院掰了！建商砸近20億買下「西門in89戲院 」改建
西門町「西門in89豪華影城」以19.8億元轉手開發商，5月31日結束營業，這是繼日新戲院危老改建後，西門町再一起指標戲院熄燈待改建案例。
根據最新實價資料顯示，西門町的武昌街二段89號有筆實價揭露，今年的5月交易總價19.8億元，標的物一旁就是改建中的日新戲院，日新戲院在2020年通過危老審議，已拆除改建並規劃興建影城與飯店的複合式商業大樓，兩棟鄰近的電影院開發案，可有更高的綜效與互補性。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町曾經是戲院群聚之地，也符合年輕世代逛街等娛樂需求，不過隨戲院逐漸老舊，消費習慣又逐漸轉為百貨商圈等消費模式，讓老戲院凋零。
曾敬德認為，年輕世代可能還是會去西門町逛街，但中生代等較有消費能力的想要看電影就會往幾家知名的影城跑，一來硬體設備新穎，二來百貨公司或周邊商圈都提供更好的消費環境，時過境遷後這些老舊電影院就成為開發商眼中不錯的改建標的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。