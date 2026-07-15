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又一西門町戲院掰了！建商砸近20億買下「西門in89戲院 」改建

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
西門町。聯合報系資料照
西門町。聯合報系資料照

西門町「西門in89豪華影城」以19.8億元轉手開發商，5月31日結束營業，這是繼日新戲院危老改建後，西門町再一起指標戲院熄燈待改建案例。

根據最新實價資料顯示，西門町的武昌街二段89號有筆實價揭露，今年的5月交易總價19.8億元，標的物一旁就是改建中的日新戲院，日新戲院在2020年通過危老審議，已拆除改建並規劃興建影城與飯店的複合式商業大樓，兩棟鄰近的電影院開發案，可有更高的綜效與互補性。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町曾經是戲院群聚之地，也符合年輕世代逛街等娛樂需求，不過隨戲院逐漸老舊，消費習慣又逐漸轉為百貨商圈等消費模式，讓老戲院凋零。

曾敬德認為，年輕世代可能還是會去西門町逛街，但中生代等較有消費能力的想要看電影就會往幾家知名的影城跑，一來硬體設備新穎，二來百貨公司或周邊商圈都提供更好的消費環境，時過境遷後這些老舊電影院就成為開發商眼中不錯的改建標的。

電影院 西門町

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