台塑：大調薪要讓員工「有感升級」 新進員工起薪創近10年最高調幅

台塑集團調薪結果出爐，整體薪資調幅4.5%，並加碼多項一次性津貼。台塑（1301）表示，台塑企業深耕七十餘載，現正全速推進產品高質化與差異化、新事業轉型和新能源布局。近年雖面臨地緣政治、全球產能過剩、原油價格波動與匯兌損失等多重外部逆風，經營團隊2026年仍啟動大規模全面性薪資調整。

台塑企業表示，該公司為落實照顧員工及共創幸福企業的承諾，始終秉持創辦人「長期穩定地照顧員工」的核心理念，即使面對景氣嚴峻挑戰，始終恪守「不裁員、不減薪、福利不縮水」的穩健底線，1976年至今五十年間，僅1982年和2009年兩年度，分別因石油危機與金融風暴，未進行年度調薪。

台塑企業指出，今年度除延續年度調薪的溫暖傳統，整體薪資調幅由行政中心拍板為4.5%，以基層人員平均薪資6萬元試算，平均每人每月調薪金額2,700元，經營團隊更主動站在體恤及激勵同仁的立場通盤考量，規劃輪班、伙食、地區津貼等多項調整，用超越同仁預期的實質福利，展現最毫無保留照顧員工的誠意。

台塑企業表示，前些年營運受大環境影響不甚理想，今年各項轉型初顯成果，為減輕同仁物價上漲的生活壓力、慰勉第一線日夜輪班奮鬥的奉獻和全員全力推動轉型的積極配合等，即宣布大規模調整多項津貼，要讓員工「有感升級」。

以人數最多的麥寮為例，輪班基層人員調整後平均月薪可望突破7.5萬，大專儲備幹部以人數最多的台北為例，基層主管平均年資5年，調整後平均月薪7.7萬元，即使年終獎金最低至少保障3個月，平均年薪即近120萬。

除照顧在職人員，新進同仁起薪亦全面調增，創下基層近十年最高調整幅度。同時，前述各項福利亦同步享有，在台北工作的新進儲備幹部，月薪最低6.1萬元，在麥寮工作的基層新進輪班人員，依工作性質月薪落在4.5~5萬。

台塑企業表示，薪資福利大幅調整對正在大舉投入轉型的此刻而言，雖然是一筆不小的用人成本，但經營團隊深知「有幸福的員工，才有永續的台塑」，員工是企業逆境突圍中最珍貴的底氣。本次主動用實質成果，讓薪資福利更上一層樓，相信不論是在職多年的中流砥柱，或是剛加入的優秀新血，都能感受到企業在推動轉型之際，對於人才的高度重視。期盼藉由薪酬福利的大幅躍升，轉化為推動新事業轉型與精實生產的巨大動力，營造厚實的營運韌性，攜手創造下一個台塑光輝七十年。