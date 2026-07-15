2026年日本臺灣形象今開幕 典禮機器人最吸睛

2026年日本臺灣形象15日開幕典禮，展覽以「共創未來美好社會」為主題，邀請黃翊帶來人機共舞《墨》。要讓大家看到，是科技理解人的節奏與情感後，展現出的溫暖力量；也提醒我們，科技應該融入人文，創造平衡。

外貿協會董事長黃志芳表示，這讓我回想到，去年大阪世博Tech World館探討的「共好」精神；人與自然、人與科技如何和諧共生。從2025的大阪到2026的東京，臺灣希望與日本攜手實現的，正是讓科技使生活更安心、更永續、更有溫度。