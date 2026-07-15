向外送員收媒合費？Uber Eats：目前無規劃

外送專法將於21日上路，Uber Eats今天表示，因應新法帶來的人力與營運成本增加，已調整商家服務費，但目前沒有規劃向外送員收取媒合費，商家多能理解調整原因、共體時艱，外送產業正邁入「新的時代」。

外送專法將於7月21日上路，Uber Eats今天宣布「2026下半年合作夥伴支持計畫」，並回應近期議題。

外送專法有關外送員薪資報酬，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且「保底」不得低於新台幣45元，加上定義每筆訂單僅包含一個取件地點及一個送達地點，「疊單效益」恐消失，平台與業界認為外送成本勢必增加。

台灣數位平台經濟協會（DEAT）表示，外送專法上路，平台成本與配送效率都會重新計算，有專家指出，若以平台使用者付費概念，可研議向外送員收合理的平台接入費（媒合費）。

對於是否會研擬收「媒合費」，Uber Eats表示，目前沒有規劃。

此外，外送專法提高對外送員權益保障，但似乎缺少消費者保障這一塊，Uber Eats表示，交通部正在準備外送平台與消費者之間的定型化契約，但目前尚未公告。

Uber Eats先前已宣布，因應專法上路，商家服務費將在21日調漲2.5至3個百分點；同時因新增福利，UberOne會員方案月訂閱費用已由120元調整為199元，年訂閱則由1200元調整為1990元。

針對商家服務費調漲的影響，Uber Eats表示，4月已提前預告調整，且其實與商家溝通多次，絕大部分的商家都能理解調整原因，願意共體時艱，因為的確是要邁入一個新的外送產業的時代。

Uber Eats表示，台灣餐飲業年產值約新台幣1兆元，外送產業年訂單金額約1000多億元，扣除非餐飲部分後，外送約占台灣整體餐飲營收10%，對多數餐飲業者而言，外送為擴張通路之一，故服務費調整的影響對整個市場其實相對低。

至於外送專法上路後的市場預期與挑戰，Uber Eats表示，目前尚無確切答案，屬賽局理論情境，各方預期消費狀況後續發展。但Uber Eats表示針對系統介面調整，因應法規需在介面公布更多資訊，與全球平台介面統一目標存在衝突，工程團隊要進行跨國溝通，尋求法遵與營運可行性的平衡。

此外，Uber於7月在北投推為期1個月免費機車短程移動體驗，被判定違法。

Uber Eats表示，北投的機車文化體驗的確收到主管機關非常明確清楚的「回應」，但是基本上還是本著「是對台灣新的交通服務形式的機會和學習」，持續在跟主管機關溝通，不管是交通部，不管是台北市政府交通局，後續應該還會再繼續做行政上面的處理，也會滾動式檢討與調整。