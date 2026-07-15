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環境部舉辦2026年7-SEAS 國際研討會 暨鹿林山大氣背景站20周年慶

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
2026年7-SEAS國際研討會 暨鹿林山大氣背景站20周年慶環境部長彭啓明演講。環境部／提供
2026年7-SEAS國際研討會 暨鹿林山大氣背景站20周年慶環境部長彭啓明演講。環境部／提供

環境部 14 及 15 日舉辦「2026 年 7-SEAS 國際研討會暨鹿林山大氣背景站 20周年慶」，邀集來自美國、歐洲、日本、韓國、泰國、菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、印度及臺灣等百餘位專家學者齊聚臺灣，共同探討跨境空氣污染、氣候變遷、大氣監測及環境治理等重要議題，展現臺灣長期投入國際環境科學合作的成果與承諾。

環境部表示，面對全球氣候變遷、跨境空氣污染及極端天氣等挑戰，沒有任何一個國家能夠單獨因應，唯有透過科學研究、長期觀測、資料共享及跨國合作，才能建立更有效率、更具韌性的環境治理體系。本次研討會提供國際專家交流最新研究成果、分享監測技術及深化合作的重要平臺。

「七海計畫 (7-SEAS)」自 2007 年推動以來，已發展為亞太地區重要的大氣科學合作平台。各國研究團隊透過共同觀測實驗、技術交流、人才培育及資料共享，持續推動區域空氣品質、長程傳輸、生質燃燒、氣膠及氣候影響等研究，並與 NASA、NOAA、USEPA 及多個國際研究機構建立長期合作。近年更結合 NASA ASIA-AQ、Urban-AQ 及臺灣 KPEx 等大型國際觀測計畫，提升對亞洲空氣污染傳輸及都市空氣品質的理解，提供政府制定空氣品質政策的重要科學依據。

今年同時也是鹿林山大氣背景站成立 20周年。鹿林站位於海拔 2,862 公尺，是東亞重要的高山背景觀測站，長期參與 NASA AERONET 及 NOAA 等國際監測網絡，持續提供溫室氣體、微量氣體、氣膠、太陽輻射及長程傳輸等高品質觀測資料，已成為全球環境監測的重要據點。

環境部指出，未來將持續秉持「以科學為本、以合作為橋梁」理念，結合人工智慧、衛星遙測、智慧監測及大數據分析等創新科技，強化環境監測與決策能力，並深化與國際夥伴合作，共同推動乾淨空氣、健康環境及永續發展。

本次研討會除安排專題演講、口頭及海報論文發表外，亦安排鹿林山大氣背景站技術參訪，期盼透過更緊密的國際合作與知識交流，共同開創全球環境監測與空氣品質治理的新里程碑。

環境部 印尼 氣候變遷

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