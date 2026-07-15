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東元攜智慧動力解決方案前進日本 全系列機器人關節模組首度完整亮相

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

東元電機（1504）日本子公司 TECO Japan（TEJ）參加在東京舉行的「日本臺灣形象展」，聚焦展示機器人關節模組、電動載具動力系統及高酬載商用無人機動力系統等創新產品，展現東元由核心馬達技術延伸至智慧動力整合應用的研發實力，並積極拓展日本智慧製造、電動載具及低空經濟市場商機。

「日本臺灣形象展」7月15日至17日在東京登場，東元總經理高飛鳶表示，「日本是全球機電、自動化及智慧製造的重要市場，也是東元海外布局的重要據點。透過日本臺灣形象展，將完整展示智慧動力解決方案，持續提升品牌在日本市場的能見度，並與當地產業夥伴深化技術交流，開拓更多合作商機」。

東元表示，因應AI技術快速發展帶動機器人產業需求成長，是這次參展最大亮點之一，也是東元在全球首度完整展示 TJM Series 全系列機器人關節模組，其中包括獲「2026台灣精品金質獎」的 M1-140機器人關節模組，可見東元對於日本市場的重視。

東元指出，TJM Series涵蓋五款尺寸規格，額定扭矩範圍自17 Nm至361 Nm，峰值扭矩最高可達484 Nm；其中最輕機種重量僅0.7公斤，可依不同機器人型態與應用需求彈性配置，廣泛應用於人形機器人、四足機器人及智慧自動化設備。完整產品線的推出，展現已具備機器人關節模組平台化、模組化及系統化開發能力。

在電動載具動力系統方面，東元同步展出自主開發的新一代 T Power Pro 400 kW扁線油冷直驅馬達，最高輸出功率可達400 kW，效率突破97.5%，相較傳統馬達體積縮小逾30%，具備高效率、高功率密度及輕量化等優勢。T Power Pro 400 kW扁線油冷直驅馬達採用「一平台、多應用」設計，可因應頻繁起停、高速巡航及長坡道行駛等不同運行需求，特別適用電動巴士及大型商用車，協助客戶提升能源效率、續航表現與整體營運效益。

東元也將扁線馬達核心技術延伸至高酬載商用無人機動力系統，單顆馬達最大推力可超過75公斤，可支援50至150公斤級重酬載型無人機，應用範圍涵蓋物流運輸、太陽能板清洗、消防救災及智慧農業等多元場域。

東元日本子公司成立於1992年，長期深耕馬達代工與銷售市場，近年持續布局電動載具動力系統、機器人關節模組等高成長領域，拓展多元事業版圖，培育新一波成長動能。

東元 機器人 日本

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