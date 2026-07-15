人口紅利撐房市 新北市板橋近55萬奪冠 這兩區擁逾40萬人緊追

人口規模向來被視為支撐房市的重要基本面，人口數越多，不僅代表居住需求穩定，也意味著生活機能、交通便利性及商業發展相對成熟。

永慶房產集團盤點近一年新北市人口數前五名行政區，人口合計超過206萬人，占全市逾五成人口數，不僅是新北最重要的居住聚落，也是房市交易的核心區域。今年五區住宅交易量合計達6,872件，占全市13,965件交易量近五成，人口紅利有效支撐剛性需求，能展現較佳的房市韌性。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從2024下半年開始，受到銀行房貸緊縮、第七波信用管制及市場觀望氛圍影響下，全國各區交易量普遍降溫，但人口密集區因自住需求穩定，市場韌性相對突出。

數據顯示，從新北市人口前五大區的交易量來看，像板橋、新莊及中和區近一年的交易占比均超過一成，三重和新店區的交易占比也落在8～9%之間，五區合計占新北市整體交易量49.3%，將近五成。

若先從人口第二多、房價最親民的新莊區來看，陳金萍說明，該區擁有新北市第二大人口規模，加上副都心、塭仔圳等重劃區持續開發拓展，以及捷運路網逐漸完善，持續吸引人口移入與住宅需求。

陳金萍說明，而且，隨著新莊副都心商辦聚落逐步成形，企業總部、金融及商業服務業進駐動能持續提升，未來有望攜手板橋區，形成新北兩大商業核心區，吸引更多就業人口遷入，成為支撐當地房市的重要利器。

數據顯示，近一年新莊每坪成交均價為47.3萬元，房價為前五大區最親民；平均面積35.3坪，坪數也為相對大的一區。

至於人口最多、交易占比最高的板橋區，陳金萍分析，該區一直都是新北房市熱區，提供大量的就業機會與擁有活躍的商業活動，又有三鐵共構及市政中心等優勢，兼具商業、交通與生活機能，長期吸引許多自住、在地及高資產族群進駐，當地房市交易表現有一定支撐。從近一年板橋的每坪單價來看，每坪成交均價59.4萬元，也是這五區中最貴。

至於人口第三大的中和區，陳金萍表示，中和區緊鄰台北市，擁有中和新蘆線、環狀線及萬大線等交通建設優勢，加上遠東世紀廣場周邊的商辦與科技園區群聚，提供當地大量的就業機會，使住宅需求穩定，交易量表現也相對穩健。數據顯示，每坪成交均價55.1萬元，是上榜五區中的高價區域。

至於平均面積最大的新店區，陳金萍補充，該區幅員遼闊，住宅型態多元，除市區大樓產品外，也涵蓋不少位於外圍山區的透天厝聚落，這類住宅土地及建物面積普遍較大，因而推升近一年平均交易面積，居這五區之冠。