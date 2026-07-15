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保瑞偕英矽智能簽署戰略合作 攻 AI 藥物研發 潛在商機上看25億美元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
保瑞15日與英矽智能（Insilico Medicine）簽署戰略合作，共同推進人工智慧藥物研發。（左起）保瑞集團創辦人、董事長暨執行長盛保熙、英矽智能創辦人暨共同執行長Alex Zhavoronkov。記者任君翔／攝影
保瑞15日與英矽智能（Insilico Medicine）簽署戰略合作，共同推進人工智慧藥物研發。（左起）保瑞集團創辦人、董事長暨執行長盛保熙、英矽智能創辦人暨共同執行長Alex Zhavoronkov。記者任君翔／攝影

製藥公司保瑞（6472）15日宣布，與英矽智能（Insilico Medicine）簽署戰略合作，共同推進人工智慧（AI）驅動的藥物研發，合作潛在總價值有望超過25億美元。

保瑞指出，英矽智能是由生成式人工智慧（AI）驅動的臨床階段生技公司。此次結盟，將結合英矽智能的Pharma.AI平台，與保瑞在全球範圍內的研發、生產、品質控制及商業化能力，探索創新的藥物研發模式。

保瑞表示，英矽智能將提供自有Pharma.AI平台在靶點發現、分子設計、分子優化等AI藥物研發能力，結合保瑞在全球藥物開發、CMC（化學、製造與管制）、法規申報、生產製造、品質管理及商業化等領域的專業能力，目標打造從新藥發現到上市量產的一站式AI藥物開發模式，加速創新藥物推向市場。

保瑞集團創辦人、董事長暨執行長盛保熙表示，英矽智能已向業界證明，生成式AI能高效辨識全新靶點、設計新型分子，並推動候選藥物設計效率，而此次合作更代表保瑞從全球CDMO領導廠商，進一步朝向藥物創新生態系布局。透過整合英矽智能的AI能力與保瑞在製劑開發、法規、量產製造、品質管理、供應鏈及商業化的全球專業優勢，雙方有望將通研發、發現到商業化落地全流程，建構一體化解決方案。

英矽智能創辦人暨共同執行長Alex Zhavoronkov表示，先前該公司已與武田製藥、SK生物製藥等國際藥廠建立合作，此次攜手寶瑞，將進一步深化英矽智能在亞太地區的創新合作與佈局。

英矽智能表示，該公司成功透過AI提升藥物研發效率，與傳統早期藥物研發通常需要2.5年至4年相比，該公司可將臨床前研發流程縮短至平均12至18個月。自2021年以來，已完成31項臨床前候選藥物，其中13項取得IND（臨床試驗申請）核准，展現AI加速新藥研發的能力。未來雙方也將持續探索AI與自動化在生物製藥領域的更多應用，推動AI原生化、數據驅動及自動化的新一代藥物創新模式。

人工智慧 保瑞

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