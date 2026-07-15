快訊

20周年紀念款！iPhone 20傳採全玻璃、無開孔設計「工廠已準備就緒」

副教授秀AI展覽照網全歪樓！學霸正妹擁頂級外貌被肉搜 本人發聲了

世足賽／5年前神預言再被翻出！2026冠軍劇本差1步 ESPN轉發：真會發生？

聽新聞
0:00 / 0:00

一表看國內最富村 新竹寶山鄉竟六名霸榜 馬祖、阿里山也入列

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構彙整財政部資料，全國綜合所得稅平均數最高的村，由新竹縣寶山鄉三峰村拿下，該村綜合所得稅平均數高達299萬元，拿下「全國最富村」稱號。住商機構／提供
住商機構彙整財政部資料，全國綜合所得稅平均數最高的村，由新竹縣寶山鄉三峰村拿下，該村綜合所得稅平均數高達299萬元，拿下「全國最富村」稱號。住商機構／提供

財政部近期公布2024年《綜合所得稅申報核定統計專冊》，住商機構根據資料，彙整綜合所得稅平均數，羅列出全台最富村的前十二名。

統計顯示，全國最富有的三個村皆位處寶山鄉，分別為三峰村、寶山村及大崎村；另外盤點其他名次，寶山鄉還有山湖村拿下第五名、雙溪村位處第十名、雙新村居第十一名，總計有六村上榜。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，寶山鄉受惠於竹科園區紅利，吸引科技人才移居，使該鄉也成為名副其實的「全台最富鄉」。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋分析，寶山鄉具有鄰近園區優勢，產業紅利加持，匯聚科技新貴，加上區域供給不少獨棟透天或美式別墅聚落，磁吸園區主管階級移入，致使該鄉不少村落平均所得皆屬全國數一數二高。

觀察統計，不少外島或偏鄉的村也同時上榜，例如連江縣南竿鄉四維村綜合所得稅平均數竟高達172.4萬元。

據了解，該村為南竿島人數最少的行政村之一，且以軍事堡壘、「藍眼淚」景觀知名，其中亦有數間知名民宿兼咖啡館。

另外，還有苗栗縣三灣鄉銅鏡村、嘉義縣阿里山鄉中正村及南投縣仁愛鄉榮興村同樣上榜。

阿里山 綜合所得稅 財政部

延伸閱讀

「全台最富村」爆黑馬 藍眼淚小村、三灣、阿里山入榜

上半年房地合一稅收仍達225億、創同期第三高 非六都竟現六稅收黑馬

哪裡賣屋賺得多？「黑馬縣市」曝光、這裡稅收狂增四成

將、校官雲集被譽為「星星滿天飛」 桃園馬祖新村已改為文創園區

相關新聞

影／吳乃仁明提還款計畫 台糖董事長吳明昌：拿回錢才是最終目的

台糖公司與前董事長吳乃仁之間，因賤售台糖土地而衍生的債權爭議明天協商。台糖董事長吳明昌表示，對台糖而言，對吳乃仁管收拿不到錢不是台糖本意。若協商結果不如預期，完全不還款，台糖會照法律程序保全債權。

「全台最富村」爆黑馬 藍眼淚小村、三灣、阿里山入榜

全台「最富里」位於新竹市東區「關新里」，那麼全台最富村呢？住商機構彙整財政部資料，全台綜合所得稅平均數最高的村，由新竹縣寶山鄉三峰村拿下，該村綜合所得稅平均數高達299萬元，

人口紅利撐房市 新北市板橋近55萬奪冠 這兩區擁逾40萬人緊追

人口規模向來被視為支撐房市的重要基本面，人口數越多，不僅代表居住需求穩定，也意味著生活機能、交通便利性及商業發展相對成熟。

保瑞偕英矽智能簽署戰略合作 攻 AI 藥物研發 潛在商機上看25億美元

製藥公司保瑞（6472）15日宣布，與英矽智能（Insilico Medicine）簽署戰略合作，共同推進人工智慧（AI）驅動的藥物研發，合作潛在總價值有望超過25億美元。

一表看國內最富村 新竹寶山鄉竟六名霸榜 馬祖、阿里山也入列

財政部近期公布2024年《綜合所得稅申報核定統計專冊》，住商機構根據資料，彙整綜合所得稅平均數，羅列出全台最富村的前十二名。

盤點新北人口前五大區 板橋、新莊和中和穩居交易熱區

人口規模向來被視為支撐房市的重要基本面，人口數愈多，不僅代表居住需求穩定，也意味著生活機能、交通便利性及商業發展相對成熟。永慶房產集團盤點近一年新北市人口數前五名行政區，人口合計超過206萬人，占全市逾五成人口數，今年五區住宅交易量合計達6872件，占全市13965件交易量近五成，人口紅利有效支撐剛性需求，能展現較佳的房市韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。