一表看國內最富村 新竹寶山鄉竟六名霸榜 馬祖、阿里山也入列

財政部近期公布2024年《綜合所得稅申報核定統計專冊》，住商機構根據資料，彙整綜合所得稅平均數，羅列出全台最富村的前十二名。

統計顯示，全國最富有的三個村皆位處寶山鄉，分別為三峰村、寶山村及大崎村；另外盤點其他名次，寶山鄉還有山湖村拿下第五名、雙溪村位處第十名、雙新村居第十一名，總計有六村上榜。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，寶山鄉受惠於竹科園區紅利，吸引科技人才移居，使該鄉也成為名副其實的「全台最富鄉」。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋分析，寶山鄉具有鄰近園區優勢，產業紅利加持，匯聚科技新貴，加上區域供給不少獨棟透天或美式別墅聚落，磁吸園區主管階級移入，致使該鄉不少村落平均所得皆屬全國數一數二高。

觀察統計，不少外島或偏鄉的村也同時上榜，例如連江縣南竿鄉四維村綜合所得稅平均數竟高達172.4萬元。

據了解，該村為南竿島人數最少的行政村之一，且以軍事堡壘、「藍眼淚」景觀知名，其中亦有數間知名民宿兼咖啡館。

另外，還有苗栗縣三灣鄉銅鏡村、嘉義縣阿里山鄉中正村及南投縣仁愛鄉榮興村同樣上榜。