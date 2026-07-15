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加薪遭拒怎麼辦？近六成上班族：騎驢找馬

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

薪資成長趕不上生活壓力，不少上班族已將轉職視為加薪的替代方案。依據1111人力銀行最新調查顯示，若向公司提出加薪遭拒，有高達57%上班族表示會「騎驢找馬、伺機換工作」，另有34.5%會積極兼差增加收入，29.5%選擇先隱忍、再尋找時機提出，25.7%則考慮考取證照轉職，顯示薪資仍是影響人才流動的關鍵因素。

從另一項調查看，上班族轉職意願也持續攀升。yes123求職網先前公布的「2026年第3季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，高達93.4%的受訪上班族表示，今年第3季有轉職計畫，其中39.1%已開始投遞履歷，54.3%雖尚未投履歷，但已有換工作的打算，不僅高於前一季，也高於去年同期，並寫下13年來同期新高。

進一步分析跳槽原因，yes123求職網指出，以「現在工作的薪水太低」占58.2%居首，其次為「覺得公司未來沒有發展性」占52.9%，以及「擔心所處行業前景」占35.2%；另外，「太久沒有調薪」占34%，「想轉行或創業」占28.9%，也都是促使上班族萌生去意的重要因素。

除此之外，對目前工作缺乏興趣（27.7%）、工時過長（26.6%）、工作壓力過大（23.1%）、擔心被裁員、減薪或放無薪假（21.9%），以及家庭因素（20.6%）等，也是勞工規劃離職的主要原因。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，在K型經濟發展趨勢下，企業與求職者都面臨新的挑戰。對企業而言，薪資競爭力仍是吸引人才的重要因素，但完善的人才培育制度、福利措施及良好的工作環境，同樣是建立雇主品牌不可或缺的一環。建議求職者除了主動掌握市場薪資行情外，也應持續提升專業技能與競爭力，善用各項求職工具，提高獲得面試機會及爭取更佳薪資待遇的可能性。

加薪 上班族 人力銀行

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