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聯寶多合一無線充電座登嘖嘖 雙模組可拆設計搶攻無線充電市場

聯合報／ 特派記者簡永祥／法蘭克福15日電
聯寶推出首款「充電殿」TETRIX多合一無線充電座，跨足自有品牌與終端消費市場。中為董事長譚明珠。圖／聯寶提供
聯寶推出首款「充電殿」TETRIX多合一無線充電座，跨足自有品牌與終端消費市場。中為董事長譚明珠。圖／聯寶提供

看準多裝置使用普及、無線充電規格升級與智慧生活應用需求成長，聯寶宣布，旗下無線充電業務INCORE品牌推出首款「充電殿」TETRIX多合一無線充電座，並將於今日晚間9時登上嘖嘖群眾募資平台。代表聯寶正式跨足自有品牌消費市場，也象徵該公司由長期深耕B2B磁性元件與無線充電模組技術，進一步延伸至終端消費應用，打造兼具科技、美學與智慧生活情境的新產品布局。

聯寶指出，INCORE「充電殿」以「在家是充電座、外出時抽取即變行動電源，延伸充電情境」為核心設計概念，針對現代人最常遇到的四大痛點，包括a.桌面線材凌亂、b.多裝置分散充電、c.行動電源經常忘記充電、d.外出時不得不中斷充電等提出整合式解決方案。

INCORE「充電殿」採用市場少見的雙模組可拆式結構設計，其中手機充電模組可直接拆卸作為磁吸行動電源使用，智慧手表充電模組亦可依照使用需求自由拆裝，兼顧居家固定使用與外出攜帶的靈活性，且產品支援Qi2與MagSafe雙規格，最高可達15W無線快充，並搭載智慧溫控晶片，以降低充電過程中可能產生的過熱風險；此外，完全折疊式收納設計也讓產品更適合放置於辦公桌、床頭櫃與旅行行李中，兼具桌面整潔、收納便利與多情境使用優勢。

董事長譚明珠表示，此次INCORE首款產品正式上市，代表聯寶在既有B2B技術與製造基礎上，進一步建立B2B+B2C雙引擎營運模式。

不僅如此，透過此次INCORE品牌新品登上嘖嘖群眾募資平台，有助於第一時間掌握市場對產品功能、外觀設計、價格定位及使用情境的真實回饋，並將消費者意見快速導入下一代產品開發，形成「市場需求、產品創新、技術優化、再回饋市場」的正向循環。

聯寶旗下INCORE品牌正式跨足自有品牌與終端消費市場。圖／聯寶提供
聯寶旗下INCORE品牌正式跨足自有品牌與終端消費市場。圖／聯寶提供

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