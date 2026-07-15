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驚喜！艾司摩爾 ASML 三度上修全年展望 AI 推動半導體成長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
ASML經營團隊。ASML／提供
ASML經營團隊。ASML／提供

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾ASML）15日發布最新財報與新聞稿，該公司報告稱，再度上修展望，預計2026年總淨銷售額將在430億至450億歐元之間，毛利率在54%至56%之間。

ASML Holding NV（ASML）今日公布了2026年第2季度業績。第2季度淨銷售額總額為93億歐元，毛利率為54.0%，淨收入為29億歐元。

ASML預計2026年第3季度淨銷售額總額在110億至120億歐元之間，毛利率在55%至57%之間。

ASML現在預計2026年淨銷售額總額將在430億至450億歐元之間，毛利率在54%至56%之間。

上述數據較先前1月提供的預測估計全年營收落在340億歐元至390億歐元，以及4月二度上修2026 年的銷售淨額約在 360 億至 400 億歐元之間，毛利率約為 51% 至 53%，進一步再度上修。上修幅度中間值約15.8%。

ASML 艾司摩爾

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