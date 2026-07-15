地方經濟永續契機 農業部花蓮場育成新品種金針花

農業部花蓮區農業改良場歷經多年親本雜交授粉與嚴格篩選，成功孕育出「花蓮1號」至「花蓮7號」七大萱草優良品種。這項育種成果，近年不僅在吉安鄉嘉德花田成功落地生根，展現平地金針花的絢麗花況。

今年，花蓮場更將此系列品種，全數引進花蓮最南端的富里鄉農會進行栽植。透過非專屬授權的技轉合作，成功串聯在地花海雙據點，完美展現該場豐碩的研發成果，更點亮花蓮地方農村觀光的嶄新亮點。

花蓮場表示，此次育成的萱草品種各具優勢，「花蓮1號至6號」為景觀用代表：「花蓮1號–粉佳人」具早開花與二次抽梗特性；「花蓮2號–豔紅佳人」花徑大且分櫱能力強，極具密植優勢。

「花蓮3號–甜蜜佳人」與「花蓮4號–俏佳人」則以花蕾數眾多見長；「花蓮5號–黃天鵝」花瓣呈現獨特黃綠色，觀賞價值高；「花蓮6號–橘之樂」則生長勢強健、環境適應性優異，適合大面積景觀搭配。

而最新推出的「花蓮7號–豐美」則是引人矚目的賞食兩用品種，兼具耐病性與強健生長勢，不僅花莖分枝與單莖花蕾數多，且花蕾糖度顯著高於市售傳統金針，不論作為鮮蕾炒食或乾燥加工，皆是兼具健康與美味的明星產品。

今年與富里鄉農會的非專屬授權合作，成功將7個萱草品種引入花蓮南區。遊客漫步於花蓮，映入眼簾的是令人驚豔的七彩萱草花海，並且這批七彩萱草預計2027年4月至5月盛開，精采可期！

農業部表示，這項關鍵的技轉與栽植計畫，不僅為富里鄉增添嶄新的休閒景觀據點，讓到訪花東縱谷的遊客擁有更豐富的賞花體驗，更實質推動在地休閒農業的多元化發展，成功為南區農村觀光與地方經濟創造永續的發展契機。