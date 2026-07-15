快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

地方經濟永續契機 農業部花蓮場育成新品種金針花

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
農業部花蓮區農業改良場，成功孕育出「花蓮1號」至「花蓮7號」七大萱草優良品種。圖為萱草「花蓮2號–豔紅佳人」。農業部／提供
農業部花蓮區農業改良場，成功孕育出「花蓮1號」至「花蓮7號」七大萱草優良品種。圖為萱草「花蓮2號–豔紅佳人」。農業部／提供

農業部花蓮區農業改良場歷經多年親本雜交授粉與嚴格篩選，成功孕育出「花蓮1號」至「花蓮7號」七大萱草優良品種。這項育種成果，近年不僅在吉安鄉嘉德花田成功落地生根，展現平地金針花的絢麗花況。

今年，花蓮場更將此系列品種，全數引進花蓮最南端的富里鄉農會進行栽植。透過非專屬授權的技轉合作，成功串聯在地花海雙據點，完美展現該場豐碩的研發成果，更點亮花蓮地方農村觀光的嶄新亮點。

花蓮場表示，此次育成的萱草品種各具優勢，「花蓮1號至6號」為景觀用代表：「花蓮1號–粉佳人」具早開花與二次抽梗特性；「花蓮2號–豔紅佳人」花徑大且分櫱能力強，極具密植優勢。

「花蓮3號–甜蜜佳人」與「花蓮4號–俏佳人」則以花蕾數眾多見長；「花蓮5號–黃天鵝」花瓣呈現獨特黃綠色，觀賞價值高；「花蓮6號–橘之樂」則生長勢強健、環境適應性優異，適合大面積景觀搭配。

而最新推出的「花蓮7號–豐美」則是引人矚目的賞食兩用品種，兼具耐病性與強健生長勢，不僅花莖分枝與單莖花蕾數多，且花蕾糖度顯著高於市售傳統金針，不論作為鮮蕾炒食或乾燥加工，皆是兼具健康與美味的明星產品。

今年與富里鄉農會的非專屬授權合作，成功將7個萱草品種引入花蓮南區。遊客漫步於花蓮，映入眼簾的是令人驚豔的七彩萱草花海，並且這批七彩萱草預計2027年4月至5月盛開，精采可期！

農業部表示，這項關鍵的技轉與栽植計畫，不僅為富里鄉增添嶄新的休閒景觀據點，讓到訪花東縱谷的遊客擁有更豐富的賞花體驗，更實質推動在地休閒農業的多元化發展，成功為南區農村觀光與地方經濟創造永續的發展契機。

農業部花蓮區農業改良場，成功孕育出「花蓮1號」至「花蓮7號」七大萱草優良品種。農業部／提供
農業部花蓮區農業改良場，成功孕育出「花蓮1號」至「花蓮7號」七大萱草優良品種。農業部／提供

花蓮 金針花 農業部

延伸閱讀

韭菜新品種「台中1號」 口感較佳產量更高

全台首株「台中1號」韭菜新品種 軟嫩豐產、口感佳

民眾黨傳徵召戴于文戰花蓮市長 魏嘉彥：積極推動選務爭取支持

韭菜新品種「台中1號」亮相！口感軟嫩少纖維 收穫量提升有助農友收益

相關新聞

影／吳乃仁明提還款計畫 台糖董事長吳明昌：拿回錢才是最終目的

台糖公司與前董事長吳乃仁之間，因賤售台糖土地而衍生的債權爭議明天協商。台糖董事長吳明昌表示，對台糖而言，對吳乃仁管收拿不到錢不是台糖本意。若協商結果不如預期，完全不還款，台糖會照法律程序保全債權。

「全台最富村」爆黑馬 藍眼淚小村、三灣、阿里山入榜

全台「最富里」位於新竹市東區「關新里」，那麼全台最富村呢？住商機構彙整財政部資料，全台綜合所得稅平均數最高的村，由新竹縣寶山鄉三峰村拿下，該村綜合所得稅平均數高達299萬元，

盤點新北人口前五大區 板橋、新莊和中和穩居交易熱區

人口規模向來被視為支撐房市的重要基本面，人口數愈多，不僅代表居住需求穩定，也意味著生活機能、交通便利性及商業發展相對成熟。永慶房產集團盤點近一年新北市人口數前五名行政區，人口合計超過206萬人，占全市逾五成人口數，今年五區住宅交易量合計達6872件，占全市13965件交易量近五成，人口紅利有效支撐剛性需求，能展現較佳的房市韌性。

逾200萬人擠在這5區 房市價量一次看！房仲：展現韌性

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從2024下半年開始，受到銀行房貸緊縮、第七波信用管制及市場觀望氛圍影響下，全台各區交易量普遍降溫，但人口密集區因自住需求穩定，市場韌性相對突出。

嘉義縣農產區域冷鏈物流中心動土 斥資3億元採ROT+BOT模式營運

嘉義縣新建農糧產品區域冷鏈物流中心，獲農業部支持共投入3億489萬元，在朴子市台糖土地建置高科技生鮮物流中心，首創採用民間參與公共建設ROT+BOT模式分期開發，縣長翁章梁今天參加動土典禮，盼協助產銷調節，確保農民收益，工期預計為330日曆天。

臺南市東區新都心段公辦都市更新案 公告招商

為促進東區新都心段土地有計畫之再開發利用，落實大眾運輸導向發展（TOD）願景，臺南市政府自即日起公告招商徵求都市更新事業實施者，公告時間自7月15日至9月30日共78天，歡迎廠商踴躍投標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。