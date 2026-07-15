Uber Eats 公布2026年下半年外送夥伴支持計畫

Uber Eats 15日宣布「2026下半年合作夥伴支持計畫」，喊出「安全再升級、收入更彈性、夢想更靠近」三大方向，從外送安全、收入彈性到個人成長，推出多項外送合作夥伴支持方向。安全面推出「酷夏騎行禮盒」，並持續推動道路安全教育與宣導活動；收入彈性方面則推出「即時提領報酬」、同時拓展更多元的收入機會，如透過Uber App提供的「優快送」即時包裹物流快遞。個人成長面推出「全新導師計畫」，由資深外送員分享外送經驗，協助新加入平台的外送員更快熟悉平台運作與接單技巧。

Uber Eats規劃於今年第4季啟動「外送合作夥伴築夢計畫」，支持外送合作夥伴投入創業、進修、職能發展。

因應夏季高溫，Uber Eats持續強化外送員的安全保障。今年將與全球知名運動零售品牌攜手，首度推出外送合作夥伴的限量「酷夏騎行禮盒」，包含防曬外套、涼感降溫及放鬆小物等物品，協助外送合作夥伴因應夏季外送需求，提升高溫環境下的安全防護。

在收入彈性部分，Uber Eats App推出「即時提領報酬」功能，外送員無須等待每週自動匯款，透過平台夥伴端App，可依自身需求提前將已賺取的行程費用提領至綁定的銀行帳戶，提領款項最快可於數分鐘內入帳，提供更彈性的資金運用安排。

Uber Eats也為外送員創造更多元的收入機會，透過Uber App 提供的「優快送」即時包裹物流快遞，即日起新增上線花蓮、台東及雲林三個城市，全台合計19縣市提供服務，並將最長外送距離由12公里擴大至40公里，為外送員帶來更多元接案機會，拓展收入來源。

Uber Eats也首度推動「導師計畫」，由資深外送員分享接案與外送經驗，協助新進外送員更快熟悉平台運作與接單技巧。Uber Eats也預計下半年推出「外送合作夥伴築夢計畫」，提供獎助資源，鼓勵外送合作夥伴投入創業、進修、職能發展，以及改善家庭生活環境等人生規劃。計畫規劃分為「人生新局」及「暖心同行」兩大類別，其中,「人生新局」預計支持以外送作為創業、進修、職能發展或技藝傳承起點的外送員，協助累積邁向人生下一階段所需資源；「暖心同行」預計支持有改善家庭生活環境或克服身體條件限制需求的外送員。