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飛越半世紀！華航慶祝福岡航線開航 50 周年

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／日本東京15日電
華航慶祝福岡航線開航 50 周年，董事長高星潢（左六）出席福岡當地慶祝晚宴。華航／提供
華航慶祝福岡航線開航 50 周年，董事長高星潢（左六）出席福岡當地慶祝晚宴。華航／提供

華航（2610）開闢日本福岡航線迎來 50 周年里程碑，福岡是九州地區規模最大且人口最多的城市，半世紀來串聯起台灣與日本九州之間的商務及觀光交流，見證福岡與九州發展成為高科技產業、區域樞紐與文化重鎮。

華航每周飛航桃園、高雄至福岡共計 22 班次，加上熊本、鹿兒島航班，達成九州北、中、南多點齊飛，方便旅客靈活規劃不同點進出的豐富旅程。

華航董事長高星潢出席福岡慶祝晚宴表示，華航是國內經營九州航班最密集的航空公司，每周有 36 班次飛航日本九州地區，涵蓋福岡、熊本及鹿兒島等航點。福岡開航 50 年來，特別感謝福岡縣政府、山口縣政府、福岡機場公司，以及一路上的每位合作夥伴，在大家的共同努力下，才能讓這條航線不僅見證台日觀光與經貿交流日益熱絡，更承載無數旅客珍貴回憶。未來華航將持續深耕東北亞市場，提供旅客更加便利舒適的飛航服務，打造往返台灣與日本的重要空中橋樑。

為了與讓旅客一同慶賀開航周年，華航特別在福岡飛往台灣的航班上，攜手九州在地名店竹乃屋推出聯名餐點，嚴選特色食材打造商務艙主菜「蒲燒鰻魚」，以及經濟艙主菜「香烤雞腿與肉丸左海苔絲飯」，即日起至 9 月 30 日搭乘福岡飛往桃園、高雄的航班，就有機會在高空品嚐到具有居酒屋風格的聯名菜色，為飛行體驗增添亮點，也展現華航持續深化餐飲服務與品牌合作的用心。

華航深耕日本市場布局，今年同時也是桃園-大阪關西機場及桃園-札幌開航二十週年。華航持續優化東北亞航網，7 月 21 日新增台中-沖繩航線，8 月 20 日復飛桃園-富山每周一、四飛航，8 月 22 日增飛桃園-廣島至每周 6 班；9 月 15 日起高雄-沖繩每日飛航；另外也將攜手旅行社推出台中-北九州期間限定包機行程，由台灣中部出發直達九州，提供旅客更多元便捷的選擇，滿足商務、觀光等多面向的旅運需求。

福岡 華航 航線

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