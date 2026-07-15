逾200萬人擠在這5區 房市價量一次看！房仲：展現韌性

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從2024下半年開始，受到銀行房貸緊縮、第七波信用管制及市場觀望氛圍影響下，全台各區交易量普遍降溫，但人口密集區因自住需求穩定，市場韌性相對突出。

永慶房產集團盤點新北市人口數前五名行政區，人口合計超過206萬人，占全市逾五成人口數，今年五區住宅交易量合計達6,872件，也占全市13,965件交易量五成，人口紅利有效支撐剛性需求，能展現較佳的房市韌性。

數據顯示，從新北市人口前五大區的交易量來看，像板橋、新莊及中和區近一年的交易占比均超過一成，三重和新店區的交易占比也落在8-9%之間，五區合計占新北市整體交易量49.3%，將近五成。

人口最多、交易占比最高的板橋區，一直都是新北房市熱區，提供大量的就業機會與擁有活躍的商業活動，又有三鐵共構及市政中心等優勢，兼具商業、交通與生活機能，長期吸引許多自住、在地及高資產族群進駐。

近一年板橋的平均單價來看，每坪均價59.4萬元，也是這五區中最貴。

人口第二多、房價最親民的新莊區，擁有副都心、塭仔圳等重劃區，以及捷運路網，吸引人口移入與住宅需求。近一年新莊每坪均價為47.3萬元，房價為前五大區最親民；平均面積35.3坪，坪數也為相對大的一區。

至於人口第三大的中和區，陳金萍表示，中和區緊鄰台北市，擁有中和新蘆線、環狀線及萬大線等交通建設優勢，加上遠東世紀廣場周邊的商辦與科技園區群聚，提供當地大量的就業機會，使住宅需求穩定，交易量表現也相對穩健。數據顯示，每坪均價55.1萬元，是上榜五區中的高價區域。

至於平均面積最大的新店區，陳金萍補充，該區幅員遼闊，住宅型態多元，除市區大樓產品外，也涵蓋不少位於外圍山區的透天厝聚落，這類住宅土地及建物面積普遍較大，因而推升近一年平均交易面積，居這五區之冠。