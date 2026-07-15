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7-ELEVEN 升級數位服務 uniopen 會員卡支援 Apple 錢包

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，率零售通路之先推出uniopen會員加入Apple錢包服務，同時滿足多元消費族群需求，未持有信用卡的會員可直接透過會員卡完成累點與電子發票存入；習慣使用 Apple Pay 付款的消費者，則可於結帳時自動帶入會員身分，打造更直覺、更便利購物體驗。

Apple Pay 向來重視安全與隱私，在台廣受顧客喜愛與信賴，也是許多通勤族與上班族快速購物的重要支付工具。過去消費者結帳時，往往需要依序完成報電話、出示會員條碼、切換付款工具及存入電子發票等多個步驟，不僅增加等待時間，也可能產生個人資訊於公開場合曝露疑慮；此次7-ELEVEN 推出全新會員服務，消費者將 uniopen會員卡加入Apple錢包後，搭配 Apple Pay 付款，更可同步完成支付、OPENPOINT累積及電子發票存入，讓結帳流程更加流暢、安全且便利。

7-ELEVEN號召全台Apple Pay愛用者快手綁定加入「uniopen會員生活圈」，不需額外報電話或刷讀會員條碼，只要使用 Apple Pay 支付就能完成支付、累點、存電子發票到uniopen會員載具，不僅如此還可折抵OPENPOINT點數，1點折抵1元，創造即時回饋感受。

Apple 7-ELEVEN 電子發票

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