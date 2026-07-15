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影／吳乃仁明提還款計畫 台糖董事長吳明昌：拿回錢才是最終目的

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
台糖董事長吳明昌（圖）上午表示，對吳乃仁管收拿不到錢不是台糖本意。若協商結果不如預期，台糖會照法律程序保全債權。記者林澔一／攝影
台糖董事長吳明昌（圖）上午表示，對吳乃仁管收拿不到錢不是台糖本意。若協商結果不如預期，台糖會照法律程序保全債權。記者林澔一／攝影

台糖公司與前董事長吳乃仁之間，因賤售台糖土地而衍生的債權爭議明天協商。台糖董事長吳明昌表示，對台糖而言，對吳乃仁管收拿不到錢不是台糖本意。若協商結果不如預期，完全不還款，台糖會照法律程序保全債權。

台糖董事長吳明昌上午出席立法院經濟委員會受訪指出，台糖最主要的目標就是要把錢討回來，因此相關的還款細節，將交由台糖的律師與吳乃仁的委任律師進行專業協商。對於媒體追問當時撤銷管收申請，吳明昌表示，當時是吳乃仁的律師提出抗告，而台糖律師考量公司的核心立場是要順利拿回債權與款項，且吳乃仁律師也承諾在7月20日以前會進行協商。

吳明昌強調，如果台糖把人關在裡面卻拿不到錢，對台糖來講並非最終目的，把錢拿回來才是重點，因此才會同意撤回聲請的處理方式。他也預告吳乃仁明天就會提出具體的還款計畫，屆時將視雙方能否接受該方案再來做後續決定。

台糖 吳乃仁 立法院

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