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7-ELEVEN 結帳大升級！Apple Pay 一刷完成付款、累點、存發票

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

超商結帳流程再升級。7-ELEVEN宣布率零售通路之先推出「uniopen會員加入Apple錢包」服務，消費者只要將會員卡加入Apple錢包，並使用Apple Pay付款，即可一次完成支付、OPENPOINT累點及電子發票存入，不必再報電話或另外出示會員條碼，進一步簡化結帳流程，也兼顧支付便利性與個人隱私。

Apple Pay 向來重視安全與隱私，在台廣受顧客喜愛與信賴，也是許多通勤族與上班族快速購物的重要支付工具。過去消費者結帳時，往往需要依序完成報電話、出示會員條碼、切換付款工具及存入電子發票等多個步驟，不僅增加等待時間，也可能產生個人資訊於公開場合曝露疑慮；此次7-ELEVEN 推出全新會員服務，消費者將 uniopen會員卡加入Apple錢包後，搭配 Apple Pay 付款，更可同步完成支付、OPENPOINT累積及電子發票存入，讓結帳流程更加流暢、安全且便利。

7-ELEVEN號召全台Apple Pay愛用者快手綁定加入「uniopen會員生活圈」，不需額外報電話或刷讀會員條碼，只要使用 Apple Pay 支付就能完成支付、累點、存電子發票到uniopen會員載具，不僅如此還可折抵OPENPOINT點數，1點折抵1元，創造即時回饋感受。

Apple 7-ELEVEN

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