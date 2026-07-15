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嘉義縣農產區域冷鏈物流中心動土 斥資3億元採ROT+BOT模式營運

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新建農糧產品區域冷鏈物流中心，縣長翁章梁（中）等人今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新建農糧產品區域冷鏈物流中心，縣長翁章梁（中）等人今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣新建農糧產品區域冷鏈物流中心，獲農業部支持共投入3億489萬元，在朴子市台糖土地建置高科技生鮮物流中心，首創採用民間參與公共建設ROT+BOT模式分期開發，縣長翁章梁今天參加動土典禮，盼協助產銷調節，確保農民收益，工期預計為330日曆天。

翁章梁指出，現代消費模式改變，傳統市場與超市銷售各半，過去冷鏈物流需求較低，但冷鏈能調節供銷、延長農產保存期限。區域冷鏈物流中心包括縣府自籌3490萬元，第一期ROT由政府開發委託民間經營，遴選超盛合作股份有限公司，第二期BOT由廠商繼續提案規畫。

農糧署副署長陳啓榮說，冷鏈可將農產保存時間延長3倍，耗損率由25%降至10%，預估每年減少5.8億元耗損，目前布局全台8處區域冷鏈物流中心、2處旗艦物流中心，已有3處投入營運、2處完工，嘉義縣今天動土，有助全台產銷調節功能，並外銷國際市場。

農業處長許彰敏說，縣府10年前即向台糖公司承租9.8公頃土地，前縣長張花冠推動農業綜合園區，但後來計畫中止，現在縮小規模承租3.9公頃土地，爭取農業部補助區域冷鏈物流中心，採用民間參與公共建設ROT+BOT模式分期開發，引進民間企業的靈活管理與專業商業模式。

縣府指出，第一期土地1.95公頃以ROT模式，由政府興建4550平方公尺「嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心」，建置高科技生鮮旗艦基地，預計工期330個日曆天；第二期土地1.95公頃則以BOT模式，由促參廠商延續農產品物流中心的基礎事業，自行開發利用與營運。

縣府表示，冷鏈物流中心區畫為冷凍、冷藏、低溫及中溫作業、蔬果預冷、進出貨暫存、分級包裝、進出貨碼頭等作業空間，導入「差壓預冷」與「真空預冷」系統，也在倉儲系統建置IoT智慧溫控與大數據追溯系統，搭配「液氮極速冷凍IQF」技術，大幅延長蔬果保鮮期。

嘉義縣新建農糧產品區域冷鏈物流中心，縣長翁章梁（右三）等人今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新建農糧產品區域冷鏈物流中心，縣長翁章梁（右三）等人今天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心，獲農業部支持共投入3億489萬元，將採民間參與公共建設ROT+BOT模式分期開發。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心，獲農業部支持共投入3億489萬元，將採民間參與公共建設ROT+BOT模式分期開發。記者黃于凡／攝影

嘉義 物流 翁章梁

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