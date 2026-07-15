臺南市東區新都心段公辦都市更新案 公告招商

為促進東區新都心段土地有計畫之再開發利用，落實大眾運輸導向發展（TOD）願景，臺南市政府自即日起公告招商徵求都市更新事業實施者，公告時間自7月15日至9月30日共78天，歡迎廠商踴躍投標。

市府指出，為強化東區「副都心門戶」意象，透過本次招商基地區位優勢，配合「臺南市區鐵路地下化工程」及「臺鐵南臺南車站」之設置，以都市更新方式推動交通改善、土地活化及公共設施興闢並進之綜合發展策略，並以市有土地作為本地區示範基地，帶動周邊整體發展。

市府都發局代理局長林榮川指出，本次都更招商範圍約2.25公頃，坐落於生產路南、北兩側，西鄰臺南市區鐵路地下化綠廊帶與「臺鐵南臺南車站」，並鄰近未來捷運場站及體育場館BOT案基地，具臺南副都心門戶價值之高潛力開發基地，預期可形塑為兼具交通轉乘、公共服務、商圈活力與居住優質的住商公益複合核心。

此外，市府預計可取得約200戶公益住宅，並透過實施者實質公益回饋興闢停車場改善交通。本案透過引入民間投資，增進公共利益，達到公、私部門、市民與地區發展等多方共贏之效益。

有關本招商案之申請人資格及各階段評選方式等詳細資訊與內容，請至市府、都發局(首頁/招商資訊專區)及內政部國土管理署都市更新平台下載，如有意向投標，可至都發局申購招商文件。