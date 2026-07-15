日本臺灣形象展規模創新高 外貿協會董座：商機突破1億美元

2026年日本臺灣形象展15日在東京登場，外貿協會董事長黃志芳表示，今年展覽規模較上一屆擴大15%，他看好本屆展覽商機可望突破1億美元，優於2023年創下的8,500萬美元紀錄。

黃志芳指出，今年展覽以「Innovate for Tomorrow（共創未來美好社會）」共有超過150家臺灣企業、220個攤位參展，全球臺灣形象展9年來到訪10個國家、16個城市，這次展出規模歷年新高。

受惠AI、智慧製造、綠色轉型及健康科技等高附加價值技術帶動下，加上日本大型商社代表齊聚，聚焦工業韌性、數位韌性、綠色韌性及健康韌性四大領域，並展示AI伺服器、協作型機器人、3D視覺系統、智慧城市、健康照護等多項創新應用，整體展出內容較以往更具技術含量與產業價值，可望吸引更多日本企業尋求合作機會。

他表示，今年除了臺灣重量級企業參展外，日本大型商社及重要產業代表也大舉到場參觀，顯示臺日雙方在AI、數位轉型（DX）及綠色轉型（GX）等趨勢下，合作需求持續升溫，對於今年展會創造更高商機深具信心。

黃志芳表示，近年全球面臨供應鏈重組、地緣政治、數位轉型、淨零減碳及氣候變遷等挑戰，臺日合作已不再只是供應鏈分工，而是建立在高度互信基礎上的長期夥伴關係。

他以日本傳統工藝「淡路結」比喻臺日關係，認為就像結繩一樣，愈受到外力拉扯，彼此連結反而愈加緊密、更加堅韌。如今臺日合作也已從過去追求產品製造，逐步升級為共同打造美好生活的「共好生活鏈」。

黃志芳指出，今年展覽希望讓日本看見臺灣如何透過創新科技回應未來社會需求。例如在AI製造館，展示AI伺服器、3D視覺及協作型機器人，協助企業解決缺工及高齡化挑戰，「AI的價值不是取代人力，而是減輕負擔、守護安全」。

在智慧城市館，則聚焦智慧移動、韌性基礎建設、電動車及無人載具等應用，希望打造更便利、安全的城市環境；而臺灣精品館及品味臺灣館，則透過生活設計、文創商品及臺灣茶等特色，展現臺灣軟實力，讓創新科技融入日常生活。

黃志芳強調，「Innovate for Tomorrow」不只是一句口號，更代表臺灣與日本共同面向未來的承諾。此次日本臺灣形象展不僅是一場展示技術與產品的展覽，更希望進一步深化臺日在產業、城市及生活層面的合作，攜手打造更安心、更美好、更永續的未來。

AI、智慧城市商機爆發！黃志芳日本臺灣形象展可望創逾1億美元商機。記者黃淑惠／攝影

日本臺灣形象展商機拚破1億美元 黃志芳：臺日合作邁向「共好生活鏈」。記者黃淑惠／攝影

國內高科技廠商參展數量創新高，日本臺灣形象展商機拚破1億美元。記者黃淑惠／攝影