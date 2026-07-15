快訊

期間限定搶不到！日本洋芋片石油短缺的黑白包裝將結束

獨／還原9日行政院會…不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

聽新聞
0:00 / 0:00

併購最怕不是談價錢！安永揭「分段揭露」提高成功率

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

生成式AI熱潮帶動企業投資與併購交易升溫，但真正決定交易能否成功的，往往不是價格，而是資訊揭露的時機與節奏。安永分析，併購談判是買賣雙方逐步建立信任、加深承諾的過程，資訊不宜一次全盤托出，也不能過度保留，採取「階梯式、分段揭露」的方式，才能兼顧風險控管並提高交易成功率。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總任孝穎指出，許多企業在談併購時，最困難的問題並非價格，而是該提供多少資訊，以及何時提供。資訊揭露不是越多越有誠意，也不是藏越多越安全，而是必須依交易進度調整。

她表示，過早揭露資訊，多半發生在急於展現公司價值的賣方。在尚未獲得買方足夠承諾前，就提供大量敏感資料，不僅無助於推動交易，還可能增加營運風險。

反之，若資訊揭露太晚，則容易出現在過度擔心商業機密外洩的賣方。她舉例，有企業即使已簽署投資意向書，仍對財務細節、客戶結構等關鍵資料高度保留，甚至要求加入嚴格的分手費條款，導致買方遲遲無法完成評估，最後只能終止交易。

任孝穎認為，資訊揭露是一項需要掌握節奏的策略，若時機拿捏不當，交易可能因此停滯甚至破局，因此建議採取兩階段的資訊揭露方式。

第一階段是「看方向」，主要提供公司的商業模式、市場定位、基本財務與營運概況，以及對產業發展的看法，讓買方先判斷是否符合投資策略。至於涉及細節或敏感資訊，則可等雙方簽署投資意向書後，再逐步揭露。

她也提醒，許多人誤以為投資意向書多數條款不具法律拘束力，因此不重要，但實際上，能走到簽署意向書，通常代表雙方已對交易架構、價格區間及基本條件達成初步共識，也是開始提高資訊透明度的重要分水嶺。

第二階段則是「盡職調查」，此時雙方都已投入相當資源，交易具備實質基礎，賣方應依序提供更完整的財務資料、合約文件及營運資訊，協助買方完成投資評估、內部審核及最終交易條件確認。

任孝穎強調，資訊揭露不是一次性的決定，而是隨著交易進程持續調整。成熟的賣方並非揭露越多或越少，而是在適當時機提供適當資訊，讓資訊透明度與雙方承諾同步提升。同時，買賣雙方也應站在彼此立場思考，理解並回應合理需求，才能在風險控管與交易效率間取得平衡，提升併購成功率。

安永

延伸閱讀

因應前沿AI模型升高資安風險 金管會提出七大對策

六成財務長想掌握企業決策 安永調查：實際主導關鍵投資僅25%

正二短線操作想無腦賺？過來人曝「獲利做法」：手上現金充足是關鍵

防止保戶把利變保單當定存引發爭議 金管會推出資訊揭露新制

相關新聞

影／吳乃仁明提還款計畫 台糖董事長吳明昌：拿回錢才是最終目的

台糖公司與前董事長吳乃仁之間，因賤售台糖土地而衍生的債權爭議明天協商。台糖董事長吳明昌表示，對台糖而言，對吳乃仁管收拿不到錢不是台糖本意。若協商結果不如預期，完全不還款，台糖會照法律程序保全債權。

「全台最富村」爆黑馬 藍眼淚小村、三灣、阿里山入榜

全台「最富里」位於新竹市東區「關新里」，那麼全台最富村呢？住商機構彙整財政部資料，全台綜合所得稅平均數最高的村，由新竹縣寶山鄉三峰村拿下，該村綜合所得稅平均數高達299萬元，

買房族必看！全台迎10萬交屋潮 大數據揭：驗屋這3處最常出包

全台房市去年起迎來交屋潮，市場推估，年交屋量將突破10萬戶，交屋品質倍受購屋族關注；智驗宅發布「2026智驗宅驗屋白皮書」，透過逾70萬筆大數據分析，驗屋最常見的三大瑕疵，分別為油漆髒汙或不平整、磁磚空心，以及鋁門窗刮傷。

嘉義縣農產區域冷鏈物流中心動土 斥資3億元採ROT+BOT模式營運

嘉義縣新建農糧產品區域冷鏈物流中心，獲農業部支持共投入3億489萬元，在朴子市台糖土地建置高科技生鮮物流中心，首創採用民間參與公共建設ROT+BOT模式分期開發，縣長翁章梁今天參加動土典禮，盼協助產銷調節，確保農民收益，工期預計為330日曆天。

臺南市東區新都心段公辦都市更新案 公告招商

為促進東區新都心段土地有計畫之再開發利用，落實大眾運輸導向發展（TOD）願景，臺南市政府自即日起公告招商徵求都市更新事業實施者，公告時間自7月15日至9月30日共78天，歡迎廠商踴躍投標。

日本臺灣形象展規模創新高 外貿協會董座：商機突破1億美元

2026年日本臺灣形象展15日在東京登場，外貿協會董事長黃志芳表示，今年展覽規模較上一屆擴大15%，他看好本屆展覽商機可望突破1億美元，優於2023年創下的8,500萬美元紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。