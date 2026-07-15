併購最怕不是談價錢！安永揭「分段揭露」提高成功率

生成式AI熱潮帶動企業投資與併購交易升溫，但真正決定交易能否成功的，往往不是價格，而是資訊揭露的時機與節奏。安永分析，併購談判是買賣雙方逐步建立信任、加深承諾的過程，資訊不宜一次全盤托出，也不能過度保留，採取「階梯式、分段揭露」的方式，才能兼顧風險控管並提高交易成功率。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總任孝穎指出，許多企業在談併購時，最困難的問題並非價格，而是該提供多少資訊，以及何時提供。資訊揭露不是越多越有誠意，也不是藏越多越安全，而是必須依交易進度調整。

她表示，過早揭露資訊，多半發生在急於展現公司價值的賣方。在尚未獲得買方足夠承諾前，就提供大量敏感資料，不僅無助於推動交易，還可能增加營運風險。

反之，若資訊揭露太晚，則容易出現在過度擔心商業機密外洩的賣方。她舉例，有企業即使已簽署投資意向書，仍對財務細節、客戶結構等關鍵資料高度保留，甚至要求加入嚴格的分手費條款，導致買方遲遲無法完成評估，最後只能終止交易。

任孝穎認為，資訊揭露是一項需要掌握節奏的策略，若時機拿捏不當，交易可能因此停滯甚至破局，因此建議採取兩階段的資訊揭露方式。

第一階段是「看方向」，主要提供公司的商業模式、市場定位、基本財務與營運概況，以及對產業發展的看法，讓買方先判斷是否符合投資策略。至於涉及細節或敏感資訊，則可等雙方簽署投資意向書後，再逐步揭露。

她也提醒，許多人誤以為投資意向書多數條款不具法律拘束力，因此不重要，但實際上，能走到簽署意向書，通常代表雙方已對交易架構、價格區間及基本條件達成初步共識，也是開始提高資訊透明度的重要分水嶺。

第二階段則是「盡職調查」，此時雙方都已投入相當資源，交易具備實質基礎，賣方應依序提供更完整的財務資料、合約文件及營運資訊，協助買方完成投資評估、內部審核及最終交易條件確認。

任孝穎強調，資訊揭露不是一次性的決定，而是隨著交易進程持續調整。成熟的賣方並非揭露越多或越少，而是在適當時機提供適當資訊，讓資訊透明度與雙方承諾同步提升。同時，買賣雙方也應站在彼此立場思考，理解並回應合理需求，才能在風險控管與交易效率間取得平衡，提升併購成功率。