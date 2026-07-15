台南抽檢未上市水產 城西周邊水產與水質均合格

為保護漁業不受謠言影響，鞏固消費者信心，臺南市農業局已持續掌握相關情形，並透過水產品抽驗及水質監測等科學數據進行把關，包括港西養殖生產區鄰近的漁塭，以及外海蚵棚區水質，近三年抽檢結果均為合格。代表城西防風林的「黑水」並無影響養殖業者，市府將全力守護台南漁業的安全，請消費者放心。

農業局馮祥勇局長表示，近來民眾關心安南區城西防風林與曾文溪出海口的黑水，經環保局確認為落葉及植物殘體分解，造成水體顏色改變，經各方檢測均指出其中不包含重金屬或硫化物。農業局漁業科也在第一時間與漁業署聯繫，確認近三年週遭魚塭抽檢，包含動物用藥、染劑及重金屬均為合格標準。

對於外界擔心可能影響外海蚵棚，馮局長指出，漁港所每月均對外海蚵棚區水質進行監測，最近一次檢測時間為115年6月24日，各項檢測數值皆符合相關標準。統計近三年監測結果，水質狀況穩定，足以證明城西周邊海域養蚵環境未受影響，牡蠣生產品質及食用安全均有保障。

市府也將確保港西養殖生產區漁民養殖作業維持正常生產，持續落實水產品安全抽驗及海域水質監測，以最嚴謹的態度守護養殖環境與消費者食安，也呼籲外界以科學數據為依據，共同支持臺南優質水產品，讓漁民安心生產、民眾安心消費。