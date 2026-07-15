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「全台最富村」爆黑馬 藍眼淚小村、三灣、阿里山入榜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
寶山鄉受惠於竹科園區紅利，吸引科技人才移居，成為「全台最富鄉」。圖／取自google 地圖
寶山鄉受惠於竹科園區紅利，吸引科技人才移居，成為「全台最富鄉」。圖／取自google 地圖

全台「最富里」位於新竹市東區「關新里」，那麼全台最富村呢？住商機構彙整財政部資料，全台綜合所得稅平均數最高的村，由新竹縣寶山鄉三峰村拿下，該村綜合所得稅平均數高達299萬元，

觀察全台最富村排名，前12名中，有半數皆位於寶山鄉。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，寶山鄉受惠於竹科園區紅利，吸引科技人才移居，使該鄉也成為「全台最富鄉」。

令人訝異的是，不少外島或偏鄉的村上榜，如連江縣南竿鄉四維村綜合所得稅平均數達172.4萬元，名列第四，四維村為南竿島人數最少的行政村之一，以軍事堡壘、「藍眼淚」景觀知名，其中亦有數間知名民宿兼咖啡館。

另外，苗栗縣三灣鄉銅鏡村、嘉義縣阿里山鄉中正村及南投縣仁愛鄉榮興村同樣上榜。

賴志昶表示，這些村落長住人口較少，若是區域內出現一戶高資產大戶或高所得業者設籍，就能憑藉一己之力，大幅拉抬該村落平均綜合所得，進而產生此類偏鄉所得暴增現象。

根據財政部近期公布2024年《綜合所得稅申報核定統計專冊》，住商機構根據資料彙整綜合所得稅平均數，統計顯示，全台最富有的三個村皆位處寶山鄉，分別為三峰村、寶山村及大崎村。

另外盤點前12名，寶山鄉還有山湖村拿下第5名、雙溪村拿下第10名、雙新村拿下第11名，總計有六村上榜。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋分析，寶山鄉具有鄰近園區優勢，產業紅利加持，匯聚科技新貴，加上區域供給不少獨棟透天或美式別墅聚落，磁吸園區主管階級移入，致使該鄉不少村落平均所得皆屬全台數一數二高。

觀察統計，也有外島或偏鄉的村上榜，如連江縣南竿鄉四維村綜合所得稅平均數達172.4萬元，名列第四，四維村為南竿島人數最少的行政村之一，以軍事堡壘、「藍眼淚」景觀知名，其中亦有數間知名民宿兼咖啡館。

另外，苗栗縣三灣鄉銅鏡村、嘉義縣阿里山鄉中正村及南投縣仁愛鄉榮興村同樣上榜。

賴志昶表示，這些村落長住人口較少，若是區域內出現一戶高資產大戶或高所得業者設籍，就能憑藉一己之力，大幅拉抬該村落平均綜合所得，進而產生此類偏鄉所得暴增現象。

新竹縣除了寶山鄉之外，芎林鄉亦有上山村與下山村雙雙進榜。賴志昶補充，新竹房市在竹北與市區等核心區域供給緊繃情況下，剛性買盤持續外溢，周邊鄉鎮也成為購屋熱區，整體居民的所得跟著水漲船高，再次印證科學園區帶動區域所得的強大動能。

全台2024年最富村TOP12。（住商不動產／提供）
全台2024年最富村TOP12。（住商不動產／提供）

阿里山 綜合所得稅 財政部

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