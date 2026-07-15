全家開賣東京旗艦店限定商品 NIGO 操刀「FAMIMA」首度登台

近期在日本掀起熱議話題的FAMIMA，台灣「全家」也買得到！潮流教父NIGO®於2025年起擔任日本全家創意總監，為迎接日本全家45周年，NIGO®與日本頂尖團隊打造日本FamilyMart首間旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」，期望在日常生活中創造「令人雀躍的購物體驗」。此外，更首度推出結合FamilyMart經典字母「F」與第一代Logo元素的官方吉祥物「FAMIMA」，充滿話題性的官方IP不僅藏身於日本麻布台旗艦店，也將融入一系列限定生活雜貨、文具和Convenience Wear聯名商品。

為歡慶「FAMIMA PARK AZABUDAI」於7月10日盛大開幕，台灣全家特別引進日本旗艦店限定商品，讓消費者不用飛日本，也能同步收藏東京最新潮流話題。本次推出的系列商品兼具設計感與實用性，除了全新FAMIMA IP圖樣的橡膠鑰匙圈、填充造型鑰匙圈，可為包款增添吸睛亮點外，更將FAMIMA元素巧妙融入Convenience Wear經典商品，推出日常百搭的經典中筒線襪及質感細緻的今治手帕巾，輕鬆點綴穿搭風格。

此外，也將復古經典的「太陽星星」logo重現，推出托特包、環保購物袋等兼具機能與設計感的生活小物。另外在全台195間Convenience Wear旗艦專區店舖更加碼販售太陽星星T恤及毛巾收納袋，滿足潮流迷的收藏需求。其中，Convenience Wear大人款中筒襪與今治手帕巾將於7月16日10:00起搶先在「全家行動購」開賣，其餘商品則自7月20日起陸續於店舖上市，讓消費者走進巷口全家，即可輕鬆入手與東京同步的潮流新品，為日常穿搭與生活細節注入更多時尚樂趣。