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高鐵假期暑假優惠開跑 指定車次最低「車票＋住宿」2,990元起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

暑假旅遊旺季到來，台灣高鐵15日宣布，即日起至9月30日推出「高鐵假期」暑期專案，包含「指定車次優惠」及「親子共學」兩大主題，前者主打平日離峰出遊，以高鐵來回車票搭配飯店住宿，最低每人2,990元起；後者則結合自然生態、環境教育及地方文化體驗，提供車票、導覽、體驗及接駁一站式行程，吸引暑假親子客群。

台灣高鐵表示，「指定車次優惠」專案精選全台超過60家合作飯店，內容包含高鐵指定車次來回車票及住宿一晚，限定搭乘周一至周四離峰車次，讓旅客避開尖峰時段，以更優惠價格享受旅程。

以台北出發至左營為例，入住高雄寒軒國際大飯店，每人2,990元起，相當於購買車票再加10元即可入住飯店，並加贈哈根達斯100毫升冰淇淋1盒；若由左營前往台北，入住君品酒店，每人3,820元起。

除住宿優惠外，高鐵暑假同步推出「親子共學」系列遊程，產品包含高鐵來回車票、專業導覽、體驗活動及接駁服務，結合自然、生態與文化內容，希望讓孩子在旅遊中學習新知。

其中，「活盆地探險・喝喝茶・埔里景觀」一日遊，串聯日月潭及埔里地形特色、在地產業與自然體驗，台北出發每人2,970元起；「七股潟湖生態遊船．安平老街」一日遊，則安排搭船探索全台最大天然潟湖，透過專業導覽認識潟湖歷史、漁村文化及生態環境，台北出發每人2,700元起。

台灣高鐵表示，高鐵假期提供交通、住宿及遊程一站式服務，暑假期間不論是想利用平日離峰出遊節省旅費，或安排兼具教育與休閒的親子旅行，都能透過多元專案滿足不同旅遊需求。旅客可至高鐵假期官網查詢各項優惠內容及適用方案。

日月潭 高鐵

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