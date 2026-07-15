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台北夏季旅展將登場 觀光署邀請一同解鎖百大亮點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「2026台北國際夏季旅展」於7月17日至20日在台北世貿一館盛大登場！交通部觀光署規劃【台灣亮點館】展現臺灣多元且豐富的觀光魅力。展覽期間將讓旅客一次探索全臺五大區域觀光亮點，並透過Taiwan PASS、台灣觀巴、去趣App串連各大景點，旅遊規劃一次搞定，誠摯邀請民眾一同前來，深入探索台灣各地精彩亮點。

觀光署表示【台灣亮點館】以「台灣觀光100亮點」為主軸，結合「去趣」遊程規劃APP帶領旅客解鎖各大亮點，包含：海洋科技博物館、和平島地質公園、餅乾學院、武陵農場、六堆客家文化園區、井仔腳瓦盤鹽田、宜蘭傳藝園區、頭城休閒農場、後浦十六藝文特區與員貝嶼等。

暑假正值旅遊旺季，觀光署鼓勵民眾搭乘大眾運輸輕鬆出遊，造訪「台灣觀光100亮點」，享受便利又低碳的旅程，7月17日至7月20日「Taiwan PASS」並將推出旅展限定優惠。另外旅展現場亦設有「台灣觀巴」遊程宣傳攤位，民眾可現場諮詢與預約亮點精彩行程。

觀光署並針對各目標旅遊族群規劃遊程推廣活動，包含：歡樂童遊趣、青春逍遙遊、大人味的微奢提案、慢享經典好時光等。7月19日下午2點觀光署更特別安排，金鐘獎得主「主持人吳鳳」於【台灣亮點館】進行台灣觀光亮點的私房推薦，歡迎民眾一同參與規劃專屬旅程。

觀光署進一步說明，於館內消費滿699元即可挑戰抓娃娃機抽獎，獎品豐富多元，包括亮點景區門票、購物折價券、特色伴手禮。另有限量版喔熊組長小燈箱及「臺北-馬祖來回機票」等你帶回家，好禮數量有限，送完為止。

歡迎民眾親臨「2026台北國際夏季旅展」，參觀觀光署主題展館—【台灣亮點館】(攤位編號 B310)，一起規劃專屬旅程，暢遊台灣美好風光！

觀光 觀光署 旅展

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