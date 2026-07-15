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買房族必看！全台迎10萬交屋潮 大數據揭：驗屋這3處最常出包

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
驗屋公司驗巢科技示範，如何利用管道內視鏡，查看水管內是否卡水泥渣。記者趙容萱／攝影
驗屋公司驗巢科技示範，如何利用管道內視鏡，查看水管內是否卡水泥渣。記者趙容萱／攝影

全台房市去年起迎來交屋潮，市場推估，年交屋量將突破10萬戶，交屋品質倍受購屋族關注；智驗宅發布「2026智驗宅驗屋白皮書」，透過逾70萬筆大數據分析，驗屋最常見的三大瑕疵，分別為油漆髒汙或不平整、磁磚空心，以及鋁門窗刮傷。

內政部營建統計顯示，建築工程瑕疵及售後服務糾紛，已連續5年蟬聯年度申訴前5名。過去消費者驗屋多半仰賴「肉眼觀察」或「敲敲磁磚」，但隨著消費意識抬頭，越來越多購屋族找上驗屋公司，更有品牌建商不但先自驗，還找來第三方驗屋當售後服務。

大人物大創新數位驗屋平台「智驗宅」CEO王耀淞說明，傳統人工目視驗屋因經驗不足或缺乏專業工具，平均仍有20至30％的瑕疵漏檢率，許多問題未能在交屋時即時發現，後續容易演變為建商與屋主間的修繕爭議。

王耀淞指出，根據智驗宅成立三年來，服務逾1.5萬戶、逾70萬筆瑕疵案例資料，從大數據發現，新屋檢驗出三大瑕疵分別為油漆髒汙或不平整、磁磚空心，以及鋁門窗刮傷。

王耀淞強調，白皮書不只是產業報告，更希望成為建商、驗屋公司與消費者共同遵循的標準語言，推動驗屋服務從「經驗導向」走向「數據管理」。

王耀淞分析，導入智驗宅驗屋平台成本效益，交屋速度可提升30％，省下50%至70%返工的成本，平均縮短驗屋時程1至1.5個月；過累積的瑕疵資料庫，能找出常見瑕疵類型（如鋁窗滲水、機電缺失、廚具安裝、地板空鼓等）的高風險工項與施工階段，協助建商從源頭優化施工品質。

王耀淞指出，消費者透過系統化、數據化的驗屋流程，能夠取得清楚、可對照的瑕疵報告，而非僅憑個人經驗判斷，大幅降低「該注意卻沒注意到」的風險，也讓後續與建商溝通修繕時有明確依據，減少爭議與糾紛。

智驗宅發布「2026智驗宅驗屋白皮書」，協助建設公司、驗屋公司共同建立產業協作新機制。記者趙容萱／攝影
智驗宅發布「2026智驗宅驗屋白皮書」，協助建設公司、驗屋公司共同建立產業協作新機制。記者趙容萱／攝影

大數據

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