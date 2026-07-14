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商場、建商卡位「站」 台中市文心崇德商圈 掀區域升級潮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
位於北台中的文心崇德商圈，商場、名店接連進駐，地段含金量節節攀升。記者宋健生／攝影
位於北台中的文心崇德商圈，商場、名店接連進駐，地段含金量節節攀升。記者宋健生／攝影

捷運路網改寫城市發展主軸，位於北台中的文心崇德商圈，商場、名店接連進駐，地段含金量節節攀升，未來還有雙捷運交會的交通利多效應，掀起罕見的區域更新升級潮，更吸引逾10家開發商慕名卡位。

其中，包括國泰、順天、雙橡園等重量級大咖建商，相繼傳出將在第3季推出新案，高端換屋族目光隨之聚焦於此。

被喻為台中兩大商圈的「北崇德、南公益」，隨著民眾對捷運依存度日漸提升，商圈發展也出現彼消我長態勢。以捷運文心崇德站為中心點延伸的十字軸線，商家密集且持續擴張，包括金色三麥、TGI FRIDAY’s、北澤壽喜燒、成真咖啡等大型連鎖餐飲，近年間都選擇插旗崇德商圈周邊展店。

不僅如此，據市調資料顯示，崇德路段自文心路到環中路約3公里範圍內，除了已開幕的漢神洲際購物廣場，未來還有中捷綠線文心崇德站聯開案、太子置地廣場崇德館、廣兼停23 BOT案、市30 BOT案等4座商場，正在興建或規劃、招商中，區域商業動能十足，更是涵蓋全客層、全年齡的蓬勃生活圈。

而穩居台中捷運各站旅運量前段班的文心崇德站，未來將與規劃中的捷運紅線交會，串聯漢神洲際、崇德、七期、一中商圈及機捷特區等中部熱門商圈，交通樞紐地位不言而喻，也讓文心崇德周邊成為各大建商競逐卡位的開發熱區。

其中，國泰建設於2年前以總價約10.5億元購入北平路知名手打麵店，換算土地單價每坪184.5萬元，一舉創下台中四期地王紀錄。該地點與捷運文心崇德站距離約250公尺，包括學校、超市、公園、銀行、健身中心等日常生活設施都在散步可達距離內，區位地點絕佳，自交易消息曝光後，即有不少客戶詢問新案訊息。

據了解，國泰「文心崇德新案」基地面積567坪，將規劃地下5層、地上25層樓超高大樓，社區共138戶住家與8戶店面，其中住家產品坪為37至46坪，鎖定換屋型購屋客與精英客層。

另外，位在文心路以北、14期重劃區的「雙橡園2658」，沿襲雙橡園開發一貫大基地、SRC鋼骨結構的開發特色，2,658坪基地規劃地下3層、地上31層的超高大樓，總戶數224戶。住家產品細節尚未正式定案，市場人士透露坪數約落在40至45坪左右；合併戶80至90坪，每坪單價推估在85萬元上下。

而近年來新作驚豔市場的順天建設，也即將推出北屯新案「順天ROAM」，該案基地951坪朝南向面對水湳生態公園萬坪綠地，樓高18層建築，打造單層四拚純住家社區。規劃38至48坪、3至4房格局，總戶數102戶。

單純、寧靜的社區氛圍與周邊綠意環境，也與建案名稱「ROAM」所蘊含的散策、漫遊之意不謀而合。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>文心崇德商圈近年投資開發案一覽表。資料來源：市調
台中市文心崇德商圈近年投資開發案一覽表。資料來源：市調

國泰建設看好區域機能潛力，搶進文心崇德生活圈推案。記者宋健生／攝影
國泰建設看好區域機能潛力，搶進文心崇德生活圈推案。記者宋健生／攝影

以捷運文心崇德站為中心點延伸的十字軸線，商家密集且持續擴張。記者宋健生／攝影
以捷運文心崇德站為中心點延伸的十字軸線，商家密集且持續擴張。記者宋健生／攝影

軌道經濟效應帶動文心崇德生活圈更新升級潮。記者宋健生／攝影
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