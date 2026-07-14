BioTReC攜手DCB舉辦「NBRP Demo & Pitch Day」 展現生醫創新能量

中央研究院生醫轉譯研究中心（BioTReC）與生物技術開發中心（DCB)）於13日至14日在國家生技研究園區共同舉辦「2026 NBRP Demo & Pitch Day」，集結24組具發展潛力的生醫團隊，經專業評審遴選，選出優秀團隊，肯定其在技術創新、臨床應用及市場發展潛力上的卓越表現，並為後續技術落地與產業合作奠定基礎。

中研院院長陳建仁表示，國家生技研究園區自2018年啟用以來，歷經8年發展，已匯聚近50家生醫企業、研究機構及新創團隊，持續串聯學研、醫療、產業及新創能量，逐步形成臺灣重要的生醫研發與交流聚落。本屆Demo & Pitch Day不僅提供團隊展示研發成果的平台，也讓團隊有機會接受專家、產業代表及創投的回饋，進一步釐清技術發展、應用場域及未來推進方向。

24組團隊角逐決選 展現臺灣生醫創新潛力

本屆活動由轉譯中心與DCB共同主辦，首日Demo Day以生醫新創公司及育成團隊為主，聚焦技術特色、產業應用與發展策略，次日Pitch Day則以學研單位及醫療院所團隊為主，呈現研發成果、技術成熟度及後續驗證規劃。

轉譯中心主任陳建璋表示，團隊在研發推進過程中，面臨技術驗證、應用定位、法規及商業模式等多重挑戰，中心期盼透過專業輔導、資源媒合及國際交流，協助團隊掌握技術發展關鍵，並建立與產業及投資端對話的基礎。

DCB李財坤執行長表示，今年活動將不同發展階段的團隊集中於同一平台展示，並導入國際專家、跨國藥廠、創投及產業代表參與，讓團隊能在短時間內獲得多方回饋，也有助於後續合作與資源鏈結。

兩日活動分為新創公司組與學研團隊組各別競賽，經評審團依技術創新性、應用潛力、發展可行性、市場需求、團隊執行能力及簡報表現等面向綜合評選。

最終，新創公司組由佳揚生技與擴核生醫獲得藥品組與醫材組首獎；學研團隊組則由中研院應科中心董奕鍾研究團隊與睿識智醫團隊分別獲得藥品組與醫材組首獎。首獎團隊獲頒新臺幣10萬元獎金，並可獲得PwC資誠提供的商業與財務諮詢、BIO Asia–Taiwan參展資源，以及參與BIO USA行銷推廣等加值機會。

產學研專家分享前瞻趨勢 國際布局創交流契機

此次大會首日邀請Praesens基金會創辦人魯迪·保維爾斯（Rudi Pauwels）博士，以及史丹佛大學細胞與基因治療中心主任Matthew Porteus博士發表專題演講，分享其投入抗HIV藥物研發、臨床轉譯及生技創業的歷程。

翌日由史丹佛大學細胞與基因治療中心主任馬修·波特斯（Matthew Porteus）博士發表專題演講，介紹以基因與細胞治療技術治療鐮刀型紅血球貧血症的研究進展，探討快速診斷技術、跨域合作，以及科研成果從實驗室走向病人端所面臨的挑戰。

大會亦規劃多場國際專題座談，串聯投資、藥廠與科研領域觀點。首日Reshaping Taiwan's Biotech Ecosystem: Driving Industry Globalization座談，由Praesens基金會創辦人Rudi Pauwels、DCI Partners總裁暨執行長成田宏紀等人，針對臺灣生技產業如何鏈結全球資源、拓展國際合作機會進行交流。

第二日座談聚焦早期生醫技術轉譯與臨床開發策略，邀請史丹佛大學Matthew Porteus博士及安進（Amgen）副總裁Ryan Potts等國際專家參與討論，從藥廠與學術研究角度分享創新療法開發過程中的關鍵挑戰，以及加速技術進入臨床應用的策略。

活動現場也安排產業媒合、人才交流及團隊成果展示，促進新創團隊與產業、投資及技術合作夥伴交流。2026 NBRP Demo & Pitch Day透過競賽、成果發表、專業諮詢與多元交流，呈現臺灣生醫團隊在技術創新與實際應用上的多元成果，也期盼持續協助具潛力的團隊連結國際資源，推動臺灣生醫創新能量向外延伸。

轉譯中心主任陳建璋表示，團隊在研發推進過程中，面臨技術驗證、應用定位、法規及商業模式等多重挑戰，中心期盼透過專業輔導、資源媒合及國際交流，協助團隊掌握技術發展關鍵，並建立與產業及投資端對話的基礎。照片提供／生物技術開發中心

中研院院長陳建仁表示，本屆Demo & Pitch Day不僅提供團隊展示研發成果的平台，也讓團隊有機會接受專家、產業代表及創投的回饋，進一步釐清技術發展、應用場域及未來推進方向。照片提供／生物技術開發中心

Demo & Pitch Day兩日活動分為新創公司組與學研團隊組各別競賽，新創公司組由佳揚生技與擴核生醫獲得藥品組與醫材組首獎；學研團隊組則由中研院應科中心董奕鍾研究團隊與睿識智醫團隊分別獲得藥品組與醫材組首獎。照片提供／生物技術開發中心

Demo & Pitch Day不僅提供團隊展示研發成果的平台，也讓團隊有機會接受專家、產業代表及創投的回饋，進一步釐清技術發展、應用場域及未來推進方向。照片提供／生物技術開發中心