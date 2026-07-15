聽新聞
0:00 / 0:00

川普助英特爾搶單 聯電「撿到槍」邁入收割期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
聯電。 路透
聯電。 路透

川普政府力挺英特爾，與英特爾結盟的聯電（2303）「撿到槍」。隨著英特爾有望陸續爭取到國際大廠訂單，聯電與英特爾合作密切，搭上美國半導體政策順風車，多項合作業務逐步進入收成期。

聯電正與英特爾合作開發12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程平台，由聯電提供製程開發與晶圓代工經驗，並利用英特爾位於美國亞利桑那州既有廠房與設備進行生產。

雖然聯電與英特爾合作範圍並非業界最先進的製程，但在WiFi、網通及高速介面等應用仍無往不利，仍是蘋果、輝達、SpaceX發展產品多項產品必備的技術，一旦川普下令要求這些美系大廠找英特爾投片，聯電將成為另一大贏家，迎來更多訂單。

據悉，聯電與英特爾合作進度目前符合規劃，預計2026年交付製程設計套件，2027年邁入量產。聯電日前表示，相關平台驗證作業正在亞利桑那州進行，專案執行順利，對聯電而言，透過英特爾既有產能切入12奈米市場，不必自行投入極紫外光（EUV）設備與龐大建廠資金，即可補足先進特殊製程版圖，並為北美客戶提供在地製造選項。

市場先前傳出，聯電與英特爾可能把合作範圍延伸至3奈米製程，但雙方均未證實。聯電則明確回應，現階段將專注完成12奈米平台，不會盲目擴大資本支出、投入高風險的先進邏輯製程競賽。

法人認為，美國政府若持續為英特爾導入客戶，將提高其製造平台與供應鏈夥伴的曝光度，聯電可望同步受惠，因為當川普政府全力推動晶片在地生產，聯電原本以技術互補為主的合作，如今多了一層政策紅利，成為這波英特爾大翻身之餘，意外受矚目的台廠。

聯電有望享有川普政府力挺英特爾的訂單紅利之際，衝刺AI特殊製程布局同步報捷。聯電昨（14）日宣布，旗下新加坡12吋晶圓廠已完成首批量產矽光子晶圓交付，邁入高量產製造階段，可支援每秒高達1.6T的光互連解決方案。

聯電 英特爾 輝達 川普 美國

延伸閱讀

聯電與SILITH合作 新加坡晶圓廠已完成首批量產矽光子晶圓交付

聯電攜手 SILITH 完成首批矽光子量產晶圓 2027年推出自有12吋平台

力積電法說會／黃崇仁：轉型已走出成熟製程框架

00888預計配1.753元…配息率狂飆破18%！永豐投信4檔ETF公告出爐 7月24日最後買進日

相關新聞

12金控上半年大賺3435億元 國泰金EPS 4.95元暫居第一

上市金控上半年獲利陸續揭曉，除富邦金將於今（15）日公布自結獲利，目前已有12家金控率先繳出成績單，合計上半年稅後純益達3,435.3億元，已超越2021年上半年最高獲利紀錄3,415.6億元，穩坐史上最強上半年。國泰金以每股稅後純益（EPS）4.95元暫居第一。

川普力捧英特爾挖台積牆腳 發動國家級搶單大戰

《華爾街日報》報導，川普政府全力扶植英特爾，並向蘋果、輝達、SpaceX等大廠施壓，希望這些科技大咖採用英特爾晶圓代工服務生產晶片。

川普助英特爾搶單 聯電「撿到槍」邁入收割期

川普政府力挺英特爾，與英特爾結盟的聯電「撿到槍」。隨著英特爾有望陸續爭取到國際大廠訂單，聯電與英特爾合作密切，搭上美國半導體政策順風車，多項合作業務逐步進入收成期。

四大壽險今年上半年 進帳882億元

壽險業今年上半年獲利表現亮眼，受惠於CSM（合約服務邊際）穩定攤銷、資本市場走揚及投資收益挹注，已公布獲利的四大壽險公司包含國泰人壽、新光人壽、台灣人壽及凱基人壽6月單月合計稅後純益達193.4億元，累計前六月稅後純益達882.1億元，較去年同期成長31%。

利變保單不能當定存賣 金管會祭出三道防線

利變保單不能再當「銀行定存」賣了。為避免民眾頻傳誤解，金管會昨（14）日修正相關規定，首度祭出銷售警語和雙情境試算、年度對帳，及需納入壽險業內稽內控三道防線，一旦業者違規亂賣，最重可處1,200萬元罰鍰，2027年元旦上路。

旅遊不便險新制爭議有解 金管會：疑義應朝有利保戶方向解釋

旅遊不便險新制惹議。民眾近日因颱風被迫滯留海外，無法提供「住宿預繳證明」，依規定，交通及住宿費每日最多僅賠2,000元，根本不敷使用；金管會已要求產險公會訂定統一理賠原則，疑義應朝有利保戶方向解釋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。