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開創品牌前先打穩戰略地基！共享生活品牌顧問開設經營者思維建構課

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
專注品牌規劃與品牌優化的共享生活品牌顧問，宣布開設《開創品牌・經營者思維建構課》。業者提供
專注品牌規劃與品牌優化的共享生活品牌顧問，宣布開設《開創品牌・經營者思維建構課》。業者提供

專注於品牌規劃與品牌優化的顧問團隊「共享生活品牌顧問(Lifebrander)」，宣布開設《開創品牌・經營者思維建構課》，第一階段共三堂，由ABIA亞太品牌發展協會協辦，並由共享生活品牌顧問創辦人暨執行長、同時為ABIA創會理事長的王姿文主講。

課程訂於7月22日、8月5日、8月19日(每周三)於台中舉行，採小班制，每梯最多6席、滿3人開班；鎖定正準備開創品牌、思考事業轉型或集團整合、二代接班需重新定位品牌，以及產品與口碑已具實力、卻尚未取得應得品牌價值的經營者。

共享生活品牌顧問為經濟部「台灣品牌耀飛計畫」認證品牌顧問團隊，累積逾十年品牌顧問經驗，並屢獲國際權威肯定，包括2026年美國諾貝爾商業大獎商業策略白金獎、2025年美國TITAN Awards永續策略金獎、2024年德國iF設計獎品牌識別設計大獎。

團隊主張拒絕低價競爭，以「全案策劃」將企業每一分資源轉化為可累積、會溢價的長期信任資產，核心方法論為「品牌信任建築學」與《2026 品牌定錨藍圖》。

有別於一般品牌服務，王姿文說，共享生活品牌顧問同時具備「政府資源」與「國際資源」的雙重縱深。一方面對接經濟部耀飛計畫，協助企業從代工邁向品牌資產化；另一方面透過 ABIA亞太品牌發展協會的生態網絡，協助台灣品牌被國際看得懂、記得住，進而取得定價權。此一結構，是一般品牌服務難以複製的護城河。

王姿文強調，這是一套講給經營者聽的品牌戰略課。市面多數品牌課教的是後端執行—如何做行銷、發社群、設計視覺；本課程回到更前端、也更根本的一層：在投入任何資源之前，先想清楚品牌的戰略地基。

許多台灣企業產品與口碑已具實力，卻尚未取得應得的品牌價值，長年被同業價格戰擠壓，也找不到能對等對話的戰略夥伴，本課程正是為這樣的經營者而設。

團隊特別強調，三堂課的定位是「打地基」，而非解決品牌的所有問題。地基穩固之後，後續的設計、行銷、通路維運才有依據，資源才不會白花。

第一堂《你的勝算在哪裡？開創品牌前的資源盤點》，帶領經營者誠實盤點開創品牌的四大核心資源—資金實力、獨家供應鏈、強勢通路與基本盤、經營者信任資產，並驗證品牌是否真正對應市場需求。帶走工具：四大資源勝算盤點表。

第二堂《品牌一致性的骨架：從核心價值往外建構》拆解品牌一致性的內在邏輯—包裝、溝通、會員設計，都必須從同一個核心價值長出來，並檢視顧客旅程中哪些接觸點正在流失信任、哪些正在累積信任。帶走工具：品牌一致性健診清單。

第三堂《品牌危機思維：遇到問題，你的品牌撐得住嗎？》建立經營者面對負評與輿論風波的判斷力—何時該回應、何時該沉默、透過哪個管道出聲，以及平時如何儲蓄信任資產，危機時才撐得住。帶走工具：品牌危機應對標準思考框架。

報名方式：官方LINE@ 私訊「我想報名課程」索取報名表(搜尋 ID：@lifebrandtw，或點擊 lin.ee/H8bjq8z)；ABIA會員享會員優惠。

「共享生活品牌顧問」宣布開設《開創品牌・經營者思維建構課》。業者提供
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課程鎖定正準備開創品牌、思考事業轉型或集團整合、二代接班需重新定位品牌的經營者。業者提供
課程鎖定正準備開創品牌、思考事業轉型或集團整合、二代接班需重新定位品牌的經營者。業者提供

共享生活品牌顧問為經濟部「台灣品牌耀飛計畫」認證品牌顧問團隊，累積逾十年品牌顧問經驗。業者提供
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