中華電推有聲劇 搶進聲音經濟

中華電信（2412）從平台邁向內容製作，搶進聲音經濟，昨（14）日攜手旗下智趣王及出版業皇冠文化，將日本作家東野圭吾暢銷小說《解憂雜貨店》改編為台灣首部全角色有聲劇，盼以多元精品內容，刺激用戶成長六成。

近年有聲書與聲音內容成為成長最快速的數位內容之一。根據國際市場研究機構資料，全球有聲書市場規模2025年已突破110億美元，預估2033年超過585億美元，年複合成長率達22.7%。

多年前中華電信透過智趣王數位科技與自有品牌「i聽聽」平台，期望建立台灣精品有聲劇品牌，推動台灣聲音內容產業與國際市場接軌。

中華電董事長簡志誠表示，中華電信過去以通訊及網路基礎建設連結人與人；現在除連接網路，進一步串聯內容、文化與情感，透過《解憂雜貨店》全角色有聲劇，將富有情感及文化價值的聲音內容傳遞給更多聽眾。《解憂雜貨店》全角色有聲劇已經在「i聽聽」訂閱制平台獨家上架，單購版本則由博客來通路率先開賣。

中華電信執副暨智趣王董事長林文智指出，今年上半年「i聽聽」訂閱數成長三成，透過重要IP精品有聲劇上架，可望推升訂閱數成長六成。中華電信以Hami Video、「i聽聽」等多元數位加值服務，讓用戶也能發現中華電信提供的精彩數位生活。

中華電信個家分公司總經理胡學海表示，目前加值服務中，Hami Video及消費資安訂戶數都達到「百萬戶」規模，未來持續擴大布局，近期Hami Video、MOD轉播2026世足賽，帶起收視熱潮，可望推升收視率、訂閱戶及點閱率等均超越上一屆世足，再創歷史新高。