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中華電爭取獨家代理星鏈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

SpaceX星鏈（Starlink）來台法規鬆綁，中華電信（2412）董事長簡志誠昨（14）日表示，將爭取獨家代理SpaceX的星鏈服務來台，也不排除以合資公司方式讓星鏈落地台灣。

立法院交通委員會日前通過《電信法》修正案，法規鬆綁，讓「衛星通訊業者」不受限於「電信事業董事長需為中華民國國籍，外資直接、間接持股不得超過60%」，被視為為SpaceX開大門。

中華電信已有衛星服務資歷約30年，近年布局高、中、低軌衛星的完整服務，低軌衛星部分已獨家代理全球第二大低軌衛星營運商OneWeb衛星服務，並爭取SpaceX落地台灣，甚至即使Amazon LEO已經授權遠傳電信，中華電信持續與Amazon LEO洽商合作可能。

簡志誠昨日參加集團相關活動，會後接受採訪時表示，他支持且樂見法規調整，讓更多國際衛星公司可以來台。但他也建議，因為開放衛星業務牽涉國安、電信監理及資料治理，希望後續配套效法日本模式，也就是國際衛星公司在台灣設立公司、設置地面接收站，與當地電信業者合作門號及頻率部分，採取「階段性開放」，例如先開放衛星通訊，後續開放衛星手機直連等服務。

中華電信近年爭取SpaceX來台，但卡在SpaceX在全球都以全資公司模式營運，台灣法規則規定電信事業外資直、間接持股上限為60%，董事長需具備中華民國籍等兩個條件。《電信法》修正案通過後，可望解除緊箍咒。

簡志誠表示，爭取獨家代理SpaceX星鏈，雙方要不要成立合資公司則不排除各種可能性。SpaceX星鏈擁有最多的衛星數量，中華電信希望爭取獨家代理，觀察台灣個人消費市場對低軌衛星需求不高，但其他應用（政府、企業）需要靠低軌衛星，中華電信也能推出多元化服務。

中華電信打造多軌衛星布局，擁有高軌衛星（ST-2），取得低軌衛星營運商OneWeb獨家代理權，攜手中軌衛星SES O3b推出商用服務並在台設置地面站，是台灣首家擁有涵蓋高中低多軌衛星營運商，全力搶進離島、船舶、關鍵基礎建設及防災應變等應用市場。

中華電信與新加坡電信合作高軌衛星ST-2接續衛星ST-5也緊鑼密鼓進行，預計2027年推出服務，中華電信也已和美國Astranis策略合作，引進第三代MicroGEO衛星，今年年底前可望提供服務。

中華電 SpaceX Starlink

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