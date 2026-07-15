大全聯中和店9月30日結束營業 潤泰量販事業將畫句點

潤泰集團旗下潤泰全昨（14）日宣布，旗下加盟經營的大全聯中和店將於9月30日結束營業，未來將由全聯集團直接經營；潤泰新旗下大全聯中崙店先前已預告將於9月13日熄燈。隨著兩店陸續退出經營，潤泰集團深耕近30年的量販事業也等同畫下句點。

全聯表示，將自10月1日起接手大全聯中和店營運，未來將由全聯直接經營。門市將維持正常營業，會員權益、商品供應及各項服務皆不受影響，未來也將持續依商圈需求，提供更完善的商品與購物體驗。

台灣大潤發由潤泰集團已故總裁尹衍樑於1996年創辦，帶領潤泰集團跨足零售市場，並逐步發展成橫跨兩岸的量販連鎖體系。2022年潤泰集團將台灣大潤發出售予全聯，隨著全聯於2025年完成併購整合，並推動大潤發品牌轉型為「大全聯」，大潤發品牌也逐漸走入歷史。

此次中和店、中崙店相繼退出，也象徵潤泰集團量販布局告一段落。

對於中和店退場，潤泰全表示，近年因受整體量販零售市場環境變遷影響，經營面臨嚴峻挑戰，中和店去年虧損約1,200萬元，今年第1季也虧損約800萬元。由於營運績效未達預期水準，為維護股東權益並優化公司資產運用，經管理層審慎評估後，擬於2026年9月30日結束營運。

潤泰全指出，中和量販店自2000年開始營運以來，過去長期為公司帶來穩定獲利；然而，近年隨著消費者消費模式大量轉向電子商務，實體量販零售商面臨嚴峻的營運挑戰。加上各項營運成本，如租金、水電與人力成本等逐年攀升，但獲利受限於市場環境影響未能同步增加，致使該店產生虧損。