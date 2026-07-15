外送專法將在7月21日上路 業界三點呼籲 防範衝擊

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）將在7月21日上路，但平台業者已經開始漲價，相關成本勢必轉嫁給消費者。

台灣數位平台經濟協會 ( DEAT）昨（14）日提出三項呼籲，希望建立每六個月一次常態化檢討機制、提出科學化、數據化研究報告，並給予產業六個月輔導期，以因應產業變化快速的特性滾動式調整，避免成本大增帶來衝擊。

DEAT在外送專法上路前，近期舉辦兩場跨領域專家座談會，昨日也提出對市場結構五大影響。首先是外送產業為多邊生態系，應獲得平衡；其次是運力將因為不可疊單造成配送效率降低。

第三是因成本提高，外送服務可能因為價格調整，導致外送服務變成高門檻化。

第四是因為個別企業根據市場機制調價，但無法以壟斷規定規管，可能與台灣法規間有適法性問題。

最後是從國際經驗顯示，如果外送員因固定報酬大量加入市場，反而導致接單量下降，固定外送費未必直接提升外送員的實質收入。

DEAT理事長劉于遜指出，外送專法各項子法配套措施今年6月底正式完成公告，但企業對於相關改動是等子法正式公告確定才能開始調整，距正式施行日不到一個月，重大改動仍須經一定時間開發與調整，希望政府給予企業六個月法規輔導期，兼顧法規落實與產業穩定發展。