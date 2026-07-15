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台塑集團大幅調薪 轉型起手式 展現留才意願
台塑集團昨（14）日完成史上罕見的大幅調薪案，被視為集團激勵內部、邁向轉型的起手式，此案一經披露，台塑四寶昨盤中股價即由黑翻紅，一路大漲，對比昨日台股低迷氣氛，台塑集團可謂人氣與士氣齊揚。
這是集團總裁吳嘉昭掌舵後，首度進行年度調薪協商；也是台塑集團邁入專業經理人治理時代後，首次定案的年度調薪決策，而被視為未來集團營運風向球，格外受到矚目。
外界解讀，此次調薪結果優於工會訴求及業界預期，顯示經營團隊對於營運前景深具信心，並願意將經營果實與員工共享，也展現公司積極留才意願與企圖，要為即將到來的大轉型時代，厚植人才基礎。
作為國內塑化龍頭的台塑集團，每年一次的例行性調薪機制已是慣例，協商結果除作為業界重要參考指標，也被認為是產業信心的信號燈。此次薪資協商為台塑集團邁入專業經理人治理時代後，首度完成的年度調薪決策。
外界認為，吳嘉昭肩負帶領集團轉虧為盈、全面深化科技轉型兩大使命，上半年在石化、電子材料及轉投資等領域都繳出亮麗成績單，更讓各界期待此次調薪結果。
台塑四寶今年上半年獲利破千億，擺脫去年虧損陰霾、表現亮眼。台塑企業工會今年表態爭取3.66％調薪幅度，以反映通膨壓力及企業獲利。
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