虎航擴大日本二線城布局 深化地方合作、加密航班、擴增航點 強化競爭力

虎航積極海外拓市，日本二線城市擴大布局。 台灣虎航（6757）董事長黃世惠昨（14）日表示，日本二線城市已成為推升營運成長的重要動能，公司近年持續透過加密航班、擴增航點及深化地方合作，逐步擴大日本航網版圖。

以岡山航線為例，黃世惠指出，虎航開航十年間班次已由每周三班增至12班、成長四倍，成功將二線城市培養成穩定客源市場，也將成為未來海外布局的重要策略方向，二線市場航線也是未來營運成長的秘密武器。

適逢岡山航線開航滿十周年，台灣虎航昨日攜手日本岡山縣推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，並於岡山桃太郎機場舉行首航暨十周年紀念典禮，由黃世惠與岡山縣知事伊原木隆太等台日雙方代表共同出席，象徵雙方合作邁入新階段。

黃世惠表示，岡山是台灣虎航極具代表性的獨飛航點，也是公司深耕日本地方市場的重要成果。2016年開航初期，每周僅飛航三班，如今已發展為台北、高雄雙航點、每周12班，班次較開航初期增加四倍，不僅反映市場需求持續成長，也成功將岡山打造為台灣旅客赴日深度旅遊的重要門戶。

她指出，日本市場始終是台灣虎航最重要的海外市場，公司近年除持續增加熱門航點班次外，也積極向二線城市布局，希望避開一線城市競爭激烈的紅海市場，透過差異化航網，開發更多深度旅遊需求，建立穩定且具黏著度的客源，進一步強化整體航網競爭力。

黃世惠表示，台灣虎航目前為台灣唯一低成本航空，也是國內飛航日本及南韓航點最多的航空公司，航線涵蓋日本、南韓、泰國及越南等市場。未來仍將持續拓展多元航網，並依市場需求彈性調整航班配置，擴大海外市場布局，提供旅客更多元、便利的飛航選擇。

為紀念雙方合作十周年，台灣虎航此次特別與岡山縣合作推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，將岡山代表性的桃太郎、虎將，以及岡山水果、台灣特色美食等元素融入機身設計，象徵雙方十年來累積的合作成果，也展現持續深化觀光交流的決心。

黃世惠表示，站在岡山航線十周年的新起點，未來將持續深化與岡山縣及地方觀光單位合作，引進更多國際旅客走訪岡山，並透過持續加密航網、拓展日本二線城市布局，強化台日航線競爭力，為公司海外營運增添新一波成長動能。