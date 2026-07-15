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專法21日上路 外送變貴運費看漲五成

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）將在7月21日上路，平台業者坦言，新法上路帶來法遵成本增加，外送費上漲「勢在必行」。聯合報系資料照
《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）將在7月21日上路，平台業者坦言，新法上路帶來法遵成本增加，外送費上漲「勢在必行」。聯合報系資料照

外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）將在7月21日上路，平台業者坦言，新法上路帶來法遵成本增加，外送費上漲「勢在必行」，估未來每單運費可能大漲三至五成。學者專家也認為，外送員如果使用平台承攬外送訂單，可能也應支付「平台接入費」等相關費用。

台灣數位平台經濟協會 ( DEAT）昨（14）日表示，近期舉辦兩場跨領域專家座談會，已可看出成本上漲帶來的問題。

與會專家認為，此時應確定外送員與平台關係，若外送員與平台非雇傭關係，外送員使用平台承攬訂單，也應支付「平台接入費」或相關運作成本，而非都是用戶和商家在承擔成本。

參考國際經驗，外送員可能負擔的費用包括媒合手續費、平台系統使用費，以及平台接入費或抽成等，用以支應平台媒合、系統維護及相關服務成本。

近期Uber Eats因應外送專法上路，已針對商家的平台使用費提高費率，不否認商家可能轉嫁至消費者；更在7月施行新的Uber One訂閱費，漲幅達六成。

UBer Eats表示，商家平台使用費率提高是因應外送專法實施帶來成本提高，但會員費調整已經醞釀兩年，近期才落實。

今年初外送專法上路，平台業者與商家都呼籲開放疊單（外送員可順便兼送順路的訂單），但外送員工會堅持不疊單以及保障外送費最低從45元起跳。

平台業者直言，當初修訂法律條文時通過速度「飛快」，有些條文連細節都來不及討論，後續子法6月底才全部完成，7月就要正式上路，但帶來的影響很難預料。foodpanda和Uber Eats都表示，外送專法上路後，「外送費一定漲價」，只是漲幅未定。

Uber Eats先前曾預估，未來每單平均增加20元運費，但現在兩大平台已經表示可能帶動商家漲價以及其他成本問題，運價漲幅初估恐較新法上路前大漲三至五成。業者嚴密觀察21日新法上路後一周的狀況，將因應現狀盡量調整對市場的影響。

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