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台塑集團加薪4.5% 超預期

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑集團加薪超預期，員工樂透。台塑四寶示意圖。 聯合報系資料照
台塑集團加薪超預期，員工樂透。台塑四寶示意圖。 聯合報系資料照

台塑集團加薪超預期，員工樂透。台塑集團年度薪資協商成果昨（14）日出爐，今年調薪幅度4.5%，優於工會訴求的3.66%方案，溯及7月1日生效；除了加薪，也將加碼調升伙食津貼、輪班津貼、地區津貼、台北住房補貼等一次性調整項目。 

業內指出，台塑集團過往年度加薪案罕見優於工會訴求，上一次超越員工訴求應為疫情時期的2022年。對此，台塑集團工會代表說「出乎意料、令人振奮」。

台塑集團表示，今年上半年營運轉佳，經營團隊感謝同仁在前兩年的共體時艱，更希望透過調薪激勵員工，為大轉型做好準備。

台塑集團昨日召開年度調薪會議，由台塑企業總管理處總裁吳嘉昭，授權總經理林善志，與主要工會幹部就今年度調薪方案進行最終協商。在討論後，經吳嘉昭裁示，不僅同意加薪還加碼調幅，拍板年度調薪幅度為4.5%。

以台塑企業基層員工平均薪資60,382元概算，基層員工平均加薪約2,700元，平均薪資提高至62,700元上下。

除年度薪資調整外，台塑企業今年也加碼調升一次性津貼，包含伙食津貼增加600元，由2,400元提高至3,000元；輪班津貼增加2,380元，提高至5,740元；地區津貼增加2,500元；並首次增加台北住房補貼增加5,000元。

台塑企業總管理處總經理林善志昨日受訪時表示，此次調薪主要考量前兩年產業景氣、經營狀況都不好，調薪幅度較小。今年經營團隊考量到企業正值大轉型時代，為凝聚全體員工向心力，加上今年上半年營運狀 態不錯，體諒員工連續多年調薪幅度有限，今年經過討論後，決議在工會提的調薪幅度3.66%之上，適度加碼至4.5%，以激勵全體同仁繼續努力。

林善志也指出，今年也是繼2022年後，公司拍板的調薪幅度再度高於工會訴求；2022年調薪幅度同樣為4.5%，亦高於當年工會提出的調薪方案。

工會協商代表、台塑企業工會全國聯合會副理事長陳鴻儒表示，此次協商結果出乎意料，相當振奮人心。他說，公司今年擺脫前兩年度虧損陰霾，今年上半年繳出稅後純益1,084.53億元成績單。昨日薪資談判結果顯示，公司營運狀況改善，也未忘記體恤員工，相信此次調薪決議將為員工及企業，注入很大向心力。

陳鴻儒表示，今年調薪共經歷兩次協商。據悉，台塑企業總管理處已在6月26日與四大企業工會代表會面，就工會訴求調薪3.66%方案進行討論；台塑企業總管理處9日再度與行政中心召開調薪評估會議，順利達成台塑企業今年調薪原則共識，並授權林善志與工會協商代表進行調薪方案最終協商。

台塑 台塑集團 加薪

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