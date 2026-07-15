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工具機對手國匯率超貶 帶來壓力

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

面對美國可能升息的壓力，工具機等相關業者表示，近期來自AI、半導體、新能源車、航太、自動化及軍工等產業客戶的需求持續增加，整體基本面向好的趨勢並未改變，尤其台灣工具機具備產業韌性，因此初估影響並不大。

不過，日、韓等主要競爭對手國家的匯率超貶，仍讓台灣工具機出口承受極大壓力。

和大集團總裁沈國榮表示，最近各主要工具機及關鍵零組件大廠接單都明顯回升，主要受惠於AI、半導體、航太及無人機等軍工產業暢旺，預期接單到出貨，本季就能看到成績。

至於美國可能升息影響，沈國榮直言「不用擔心」，認為今年第4季以前應該還不會升息，最快要到明年第1季。他預期，新台幣匯率將維持在31.8至32.2元的區間。

台灣機械公會理事長莊大立表示，目前新台幣匯率仍不利台灣工具機出口的競爭，尤其近期日本匯率貶幅更大，觀察自2021年起至2026年7月初匯率變化，新台幣匯率僅貶值13.2%，日幣貶值幅度卻高達57.5%，兩者相差約44%。

另外，韓元貶值幅度累計也達38.6%，匯率差仍持續影響台灣機械與工具機的出口競爭力，尤其是同質性較高的工具機產品，影響更大。

莊大立說，近期中東戰事雖有和緩，但全球經濟發展仍充滿不確定性。所幸台灣在半導體與AI伺服器的強勁需求帶動下，台灣的電子設備與檢量測設備成長迅速，也連帶推升台灣機械產業的成長。

台幣匯率 工具機 美國

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