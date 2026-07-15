工具機春燕報到…訂單一波波 上銀、程泰等走出三年黑暗期

工具機春燕來了，受惠於AI、半導體、新能源車及無人機等軍工產業需求增溫，包括上銀（2049）、程泰（1583）、東台（4526）及高鋒（4510）、瀧澤科（6609）等多個集團均表示，近期明顯感受訂單一波波湧入，對下半年展望樂觀，將可望擺脫前三年的黑暗期。

對於工具機業者將迎來訂單潮，上銀董事長卓文恒率先釋出產業利多消息，表示「6月開始接單比出貨多」，集團生產線已啟動全面加班趕工出貨。

卓文恒認為，工具機下半年需求明顯比上半年好，半導體、大型基礎建設、自動化，及AI相關如伺服器機櫃、散熱接頭等產業訂單最熱；晶圓機器人、晶圓移載平台需求持續增加，中國大陸新能源車也有起色。

針對市場最近傳出，滾珠螺桿、線性滑軌已開始缺貨，卓文恒坦言，近期產品交期明顯拉長，滾珠螺桿平均交期已拉長至五個半月，線性滑軌也在3.5至四個月。但集團3月已調漲產品售價，平均調幅7%至15%，短期間尚無漲價規劃。

程泰集團會長楊德華也指出，近期明顯感受訂單比年初增加三成以上，程泰在手訂單逾10億元，能見度看到第4季，亞崴在手訂單14億元，能見度看到明年第1季。

楊德華表示，近期訂單主要來自機加工、新能源車、AI半導體，及歐洲與美國的軍工產業；另外，程泰集團與新代合作，將於8月登場的台北國際自動化工業大展中，展示搭配機器人的CNC車床與加工中心機等新產品，全力爭取訂單。

東台已全面布局AI伺服器、半導體及航太領域，在AI與高階PCB領域接單動能持續增強，電子設備有七成訂單來自AI伺服器相關供應鏈，集團在手訂單約32億元，能見度看到第4季。

和大集團總裁沈國榮表示，除中國大陸景氣回溫，歐洲市場受惠航太、軍工需求，及戰後重建商機，也有慢慢在動的跡象。高鋒目前在手訂單達7.6億元，能見度看到第4季，回到2020年疫情前水準。

瀧澤科目前接單排程已到年底，在手訂單粗估約15億餘元，較年初成長逾三成以上。訂單產業性質多應用於半導體製程與檢測設備零組件、航太飛行器與起落架致動器零件、AI伺服器液冷系統關鍵零組件快接頭等。