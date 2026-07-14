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迎2050淨零轉型 建研所所長王榮進談近零碳建築與ESG綠色金融新趨勢

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市建築經營協會理事長紀樹能(右)與大師講座主講人內政部建研所所長王榮進合影。記者宋健生／攝影
台中市建築經營協會理事長紀樹能(右)與大師講座主講人內政部建研所所長王榮進合影。記者宋健生／攝影

為推動近零碳建築發展並提升整體居住環境品質，台中市建築經營協會7月份大師講座，14日邀請內政部建築研究所所長王榮進，深入說明台灣2050淨零排放願景，詳述國家淨零政策的發展脈絡。

面對國際ESG浪潮，王榮進特別剖析建築與不動產業的應對策略，他指出，未來綠建築與建築能效必須緊密結合綠色金融工具，透過環境永續價值的體現，進一步提升不動產的實質價值與市場競爭力，為營建技術水準與都市發展計畫奠定健全基礎。

王榮進強調，建築部門在整體減碳藍圖中扮演至關重要的關鍵角色。因應自然、社會環境變遷，建研所秉持研究創新精神，以前瞻視野積極思考各項議題的發展趨勢，致力開創安全、舒適、健康、便利且永續的建築環境。

王榮進擁有中華大學土木工程研究所工學博士與成功大學建築研究所建築學碩士學位，歷任內政部營建署副署長、台北市政府都市發展局副局長及建築管理工程處處長等要職，在智慧建築、綠建築、建築節能及建築法規等領域具備深厚專業實務經驗。

針對我國近零碳建築的政策架構，王榮進詳細介紹綠建築、建築能效及低碳建築制度的發展與整合方向，目前政府正全力推動建築能效標示與低蘊含碳建築(LEBR)制度，並從新建建築與既有建築兩大面向切入，落實節能、創能及智慧能源管理等具體推動作法，以達成國家整體建設目標。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，淨零碳排是當前營建產業轉型升級的關鍵分水嶺，王榮進所長不僅在學術與官學界資歷極為完整，更是國家永續政策的核心推手。

未來的建築必須全面導入綠建築思維與建築能效標示，尤其如何將建築節能指標對接ESG綠色金融工具，更攸關開發商未來的資金取得與資產長期競爭力。對於正致力於低碳城市轉型的中部建築同業來說，王榮進所長的第一手政策剖析，是極具指引價值的戰略指南。

迎戰2050淨零轉型，內政部建研所所長王榮進(左3)受邀剖析近零碳建築與ESG綠色金融新趨勢。記者宋健生／攝影
迎戰2050淨零轉型，內政部建研所所長王榮進(左3)受邀剖析近零碳建築與ESG綠色金融新趨勢。記者宋健生／攝影

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