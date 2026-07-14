交屋潮來襲！智驗宅發布《2026驗屋白皮書》 打造數位化交屋新標準

交屋潮來襲！大人物大創新數位驗屋平台「智驗宅」，14日發布《2026驗屋白皮書》，提供10大章節內容協助建設公司、驗屋公司導入平台，共同建立產業協作新機制，期望透過數位化管理與大數據分析，從根本提升全台交屋品質。

根據內政部營建統計資料，建築工程瑕疵及售後服務糾紛已連續5年名列年度申訴前五名，交屋驗收品質正快速成為購屋者最關注的議題之一。

而2021至2022年間預售屋的大量簽約潮，自2025年起陸續進入完工交屋高峰期，市場預估年交屋量可望突破10萬戶，創下近20年新高紀錄。

隨著近兩年預售案陸續進入完工階段，交屋潮效應正式發酵。智驗宅指出，交屋驗收早已從過去購屋流程中「可有可無」的加分服務，轉變為消費者心中「理所當然」的基本期待。

當交屋戶數快速攀升，第一線的驗屋人力、標準化流程與資訊透明度，是否能夠同步跟上，將直接影響數十萬購屋家庭的居住品質與消費信心。

智驗宅平台CEO王耀淞分析導入智驗宅驗屋平台的成本效益，包括：交屋速度可提升30％；省下50%至70%返工的成本，客戶滿意度提升80%；平均縮短驗屋時程1至1.5個月；20億元總銷案約每月省下200萬至300萬元交屋土建融利息成本；省下工務及客服人力行政作業時間，每月省下6萬至8萬元人事成本。

值得注意的是，智驗宅平台成立以來，累計服務超過1.5萬戶、建立超過70萬筆瑕疵案例資料庫，並發現傳統人工目視驗屋方式，平均存在高達20%至30%的瑕疵漏簡率。

換言之，在缺乏系統化檢測工具與標準流程的情況下，多數瑕疵問題在交屋當下並未被完整揭露，後續往往演變成為屋主與建商之間的售後糾紛與信任危機。

王耀淞表示，此次發布的《2026驗屋白皮書》並非單純產業報告，而是希望作為建商、驗屋機構與消費者三方溝通的共同語言，推動驗屋服務從「個人經驗」走向「數據標準」。

白皮書核心訴求包括，建立協作機制：希望整合建商與第三方驗屋公司的合作流程，讓交屋前的瑕疵檢測、複驗、修繕追蹤能在同一套系統中透明串接，減少資訊落差。

在推動數位化管理方面：建設公司以雲端平台取代紙本記錄，讓每一筆瑕疵從發現、回報、修繕到驗收複查全程留下數位軌跡，提升交屋效率與可追溯性。

在落實大數據分析方面：透過累積的瑕疵資料庫，能找出常見瑕疵類型(如鋁窗滲水、機電缺失、廚具安裝、地板空鼓等)的高風險工項與施工階段，協助建商從源頭優化施工品質。

「對購屋者來說，交屋是人生重要的財務決策節點，也是新居品質的最後一道把關。」王耀淞說，透過系統化、數據化的驗屋流程，消費者能夠取得清楚、可對照的瑕疵報告，而非僅憑個人經驗判斷，大幅降低「該注意卻沒注意到」的風險，也讓後續與建商溝通修繕時有明確依據，減少爭議與糾紛。

智驗宅強調，驗屋品質對建商而言，不應被視為單純的售後成本，而是攸關企業品牌形象與長期口碑的重要資產。

導入標準化、數位化驗屋協作機制，能協助建商在交屋前及早發現並修正問題，降低交屋後的客訴與二次施工成本，同時透過透明化的服務流程建立消費者信任，強化品牌在市場上的競爭力。

智驗宅平台讓交屋速度提升30％，進而省下50%至70%返工成本，客戶滿意度提升80%。記者宋健生／攝影