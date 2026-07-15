智慧經營／欣興電子董事長簡山傑整合資源 衝刺成長

隨AI加持ABF載板供不應求，載板龍頭欣興電子（3037）自大股東聯電前總經理簡山傑出任欣興董座暨集團策略長以來，市值增逾兆元，表現受矚目。簡山傑受訪時特別強調，前董座曾子章將欣興推升至第一載板廠功不可沒，自謙接任幾個月仍是「新手」，目前的策略則是讓公司資源更專注在載板、PCB上，期許營運持續成長，挑戰新高。

治理穩健 營運向上

今年2月，欣興董事會拍板董座人事案，前董座暨集團策略長曾子章退休，原職務由簡山傑接任，他並兼任ESG委員會以及永續營運暨提名委員會委員。當時公司已有說明，曾子章因屆齡退休及世代交替的需要，由聯電改派法人董事。也對曾子章將欣興帶領至全球第一，表達最誠摯的敬意與感謝。

欣興說明，聯電是欣興長期的主要股東，支持任何對公司有正面助益的經營團隊調整，並致力現有經營團隊順利傳承。不過外界仍有議論。

近期曾子章退休後接受本報訪問也說，希望退休後能多照顧家人，規劃更豐富的生活，相信公司團隊也有更好規劃。

簡山傑接任董座以來欣興市值已增逾兆元，4月時更數度超車聯電，不過，近期聯電股價也拉高，二者目前市值在伯仲之間。

日前欣興股東會並無股東對此一人事案特別提出疑問，業界解讀為欣興治理穩健，經營團隊獲肯定。對外界讚譽，簡山傑也謙稱，欣興團隊執行力強，他的角色是協助資源聚焦，推動公司持續成長。

外界關注發展未來策略，簡山傑說，產業有些歷史包袱，會持續動態調整，未來隨著新技術開發，資源將集中在需要專注的三大方向，即自身事業、客戶還有照顧員工。

AI需求 催旺載板

簡山傑表示，接任的前二至三個月都在熟悉內部運作，有許多工作要做，不過，他也強調接班團隊訓練的重要性，目前每兩周都會跟相關經營團隊開會，希望定期溝通、給予資源支持，他也會持續運用在半導體的經驗與人脈，協助提升營運效率。另外簡山傑近期也馬不停蹄地拜訪日本供應商與夥伴，維持良好關係。

外界關注欣興營運後市，期許能再創高，簡山傑回應說，從公司本業成長來看，今年會是成長的一年，下半年會比上半年來的好。接下來客戶推出新品，加上公司產能持續開出來，隨著AI市場需求暢旺，期盼明年也會持續成長。

就載板市場而言，欣興近年大投資都在ABF載板，簡山傑也說，目前已和客戶談好今年與明年產能規劃，勉強滿足客戶需求，由於客戶需求會變，若持續增加，產能規劃更要跟著市場調整。

欣興執行資源聚焦策略，AI營收占比可望拉升，光復廠產能開出良率穩健，加上楊梅一廠稼動率也頗佳。欣興表示，今年AI營收占比拉升至六成以上。