古書今贏／性平決判 以證服人

歷史奇幻小說《崑崙山上》的故事，紈褲子弟盧生見陳連靦腆怯弱經常調戲，在一次追逐躲藏中，陳連不幸摔入池水溺斃。縣令嚴成仇富厭貧，發現死者掌心金鈕扣，循線抓捕盧生到案。盧父為救子送上巨金，仍被認定殺人滅屍，盧生嬌生慣養不堪嚴刑逼供，又遭縣丞誘騙，自誣逼姦不從，扭打失手後滅屍，當堂畫押問罪當斬。

盧母輾轉向大理寺申訴，司直官楊雲祥重新驗屍，確認陳連為生前溺斃身無傷口，在尋獲關鍵人證後，公開真正死因分判：「盧生行為不檢蒙冤受刑，由家人帶回調養悔過，沒入賄銀移作陳連親眷補償，縣令嚴成草菅人命免官流放，縣丞杖責監禁一年，仵工屍格草率杖責革職，刺史、府尹未盡審查，申誡、罰俸半年以觀後效。」

性平法旨在「建立友善環境，嚇阻加害、保護權益」，受僱者或求職者遭遇任何明示或暗示性要求、性意味或性別歧視，或遇反覆或持續違反意願的跟隨或追求行為，管理者要抱持「正風紀不避諱」態度，提出預防糾正，確保成員免於恐懼，對罪惡不袖手旁觀。

惟各類型組織特性、規模、架構、狀況不同，可參照《職場性騷擾申訴處理指導手冊》和《工作場所性騷擾防治措施準則》建立相對規定並通報，如事態嚴重涉及刑事，則移轉檢調處理，並注意：

評議遴選：性平人員女多於男，首重人格素質，遇事冷靜穩定抗壓力強，膽大心細受人信賴，具備性平認知、相關法律、心理專業知識經驗，建立保密切結，案件關係人則應迴避。

受理立案：驗證真實身分和通報上層，狀況緊急時隔離保護，例如申請官方庇護安置及社陪同服務，如有必要，涉案人暫時停職或調職，評定不成立則協助澄清並給予補償。

掌握時效：接獲申訴次日起二個月內完成評定，必要時得延長一個月；保全監視畫面和通訊證據，避免湮滅竄改或記憶模糊錯誤，降低關說干預，防止騷擾、威嚇、串證。

訪查提問：不私下接觸，採開放式訪談，著重具體經過，避免無關細節，造成二度傷害，更要注意不作預設、暗示誘導提問，以免依答作答，做出不符事實陳述。

事證蒐集：依當事人、關係人、佐證人、舉發者所提證據核實補缺，錄音所做逐字稿，確認無筆誤脫漏，經人員確認簽署封存保全。

真偽比對：封閉性組織，捏造、擴大、淡化情形較嚴重，發現矛盾、可疑、不足，須一一釐清查證補齊和交叉比對，有無違規濫訴；事證禁止塗銷變造掉包，連同副本逐頁加密造冊防止外洩。

評定決議：採奇數決，根據事實情節輕重，不趨炎附勢、譁眾取寵，或僅憑猜測推斷，無論是否成立，訪談報告載明處分理由，處理建議兼顧保護隱私、撫平創傷、杜絕謠言、安撫人心四原則。

申覆救濟：給予利害關係者充分陳述答辯機會，以免有冤難伸或無錯定過，涉案者如為最高負責人，或僱用人不做處理、處理不公，可轉地方主管機關申訴或提起救濟。

《論語．顏淵》記載，子路誠信剛直明辨是非，讓訴訟雙方實話實說，對裁定結果心服口服，孔子誇他「片言折獄」。執法者應善盡「審察明辨、洗冤禁暴、調和滌俗」責任，因為正義的大敵在私見私慾，須先實踐程序正義，才能迎向「實質正義」。