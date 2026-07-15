法律頻道／家族企業傳承 不是等分就公平

我在規劃家族企業傳承時，最常聽到企業主這樣說：「我有三個孩子，股權每人三分之一，這樣最公平。」每次聽到這句話，我都會真心建議，不要讓民法上的公平繼承觀念誤導了企業傳承的基本邏輯。

大部分的人從來沒有想過，這其實是兩件不同的事情。法律追求的是形式上的公平，每個人依法取得應有的權利；但企業追求的是治理與制度，是未來發展，它需要有人負責決策，有人承擔責任，需要一個穩定的控制結構。

如果把法律上的齊頭式公平，直接搬進企業傳承，很多時候反而成為家族衝突的起因。原因很簡單，現金可以平均分，1,000萬元分成三分，每個人拿到屬於自己的部分，彼此可以互不影響；房地產也可以出售後分配價金。但是，公司股權不同，股權不只是財產，它同時代表董事會席次、公司經營權和表決權，以及誰有權利能參與決策公司未來的方向。

當父母把股權平均分配給三個孩子，看起來每人都得到三分之一，但真正問題出在被平均分掉的，其實不是財產，而是控制權。三個人都能相互結盟阻止別人涉入公司經營，卻沒有人有足夠力量帶領公司前進。當經營理念不同、人生規劃不同，甚至有人因婚姻、債務或資金需求出售股權時，原本穩定的企業，很快就可能陷入經營權競爭，甚至讓外部勢力介入。

這也是許多家族企業真正的風險。很多人認為長榮集團張榮發董事長身後的家產糾紛，是因為遺囑沒有寫好；但仔細去看，就會發現真正決定結果的，不是遺囑，而是老早之前沒有設計就過戶的股權結構。張董事長最終的遺囑雖然可以指定接班人，卻不能保證既有的股東會支持他；可以表達創辦人的期待，卻不能改變公司法的運作邏輯。

遺囑只是民法的一環，但企業經營屬於公司法，當控制權沒有事先安排，再好的遺囑，也很難對抗現實已經存在的股東會與董事會。

因此，我常提醒企業主，不要把「公平」理解成「平均」。

真正的公平，是讓適合經營的人，有機會經營；讓不參與經營的人，也得到合理照顧。有人接班，就應該搭配穩定的控制權；有人不接班，就該透過其他資產、保險、信託、分紅或不同財產配置規劃給他財務保障。這種公平，不是數學上的平均，卻是真實人生上的合理。

在處理過許多家族傳承案件後，我有個很深的感觸，通常真正會讓兄弟反目的，不是父母沒有平均分配，而是沒有把傳承內容設計好，也沒有把這樣安排的背後邏輯說清楚。父母害怕被認為偏心，最後無腦選擇最簡單的平均分配；但往往也是這個決定，將原本可以合作的兄弟姊妹，推向必須彼此競爭的位置。

企業不是一塊蛋糕，可以直接切成幾等分；企業是一個需要持續做決策的生命體。所以，企業傳承真正要處理的，不是每個人分到多少，而是未來誰能做決定、誰承擔責任，以及公司如何在創辦人離開後，仍然穩定運作。

「家族財產可以均分，但企業控制權不能均分。」因為傳承的本質不是錢的分配，而是控制權的安排。真正成功的傳承，不是讓每個孩子拿到一樣多，而是讓家族不需要為了控制權，再站上法庭。將家族企業的股權傳承規劃做好，讓所有家人適才適所，不需要爭產，是對家人最大的體貼。