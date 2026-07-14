24組生醫團隊同場競技！中研院、生技中心打造創新跳板 助新創接軌國際

由中央研究院生醫轉譯研究中心與生物技術開發中心共同主辦的「2026 NBRP Demo & Pitch Day」，13、14日於國家生技研究園區登場，集結24組來自新創公司、學研機構及醫療院所的生醫團隊，透過技術競賽、成果發表、國際論壇及商務媒合，打造從科研成果邁向臨床應用與產業合作的重要平台，吸引國際專家、跨國藥廠及創投代表共同參與，為台灣生醫創新注入能量。

今年活動分為首日「Demo Day」與次日「Pitch Day」兩大主軸，前者聚焦生醫新創公司及育成團隊，展示技術特色、產品定位與商業策略；後者則由學研機構及醫療院所接棒，發表研發成果、技術成熟度及後續驗證規劃，完整呈現臺灣生醫創新從基礎研究到技術轉譯的發展成果。

經評審團依技術創新性、臨床應用潛力、市場發展性及團隊執行能力等面向綜合評選，新創公司組由佳揚生技及擴核生醫分別拿下藥品組與醫材組首獎，學研團隊組則由中央研究院應用科學研究中心董奕鍾研究團隊及睿識智醫團隊獲得藥品組與醫材組首獎。

24組團隊決選，展現台灣生醫研發實力，4組首獎團隊除獲頒新臺幣10萬元獎金外，也將獲得PwC資誠商業與財務諮詢、BIO Asia–Taiwan參展資源，以及BIO USA行銷推廣等加值資源，協助創新技術加速邁向國際市場。

中央研究院院長陳建仁表示，國家生技研究園區自2018年啟用以來，已匯聚近50家生醫企業、研究機構及新創團隊，逐步形成台灣重要的生醫研發聚落。Demo & Pitch Day不僅提供團隊展示成果的舞台，更讓研究團隊有機會直接接受產業、創投及專家的建議，進一步釐清技術定位、應用場域及後續發展方向。

中研院生醫轉譯中心主任陳建璋指出，創新技術從實驗室走向市場，必須克服技術驗證、法規、市場定位及商業模式等挑戰，希望透過專業輔導、資源媒合及國際交流，協助團隊提早掌握產品開發關鍵，並建立與產業及投資端對話的機會。

DCB執行長李財坤表示，今年活動最大的特色，是將不同發展階段的創新團隊集中於同一平台，並導入國際專家、跨國藥廠、創投及產業代表參與，讓團隊在短時間內獲得多元回饋，也更有機會促成後續合作與技術商品化。

除競賽外，今年活動邀請多位國際重量級講者分享生醫產業趨勢，包括Praesens Foundation創辦人Rudi Pauwels分享投入抗HIV藥物研發、生技創業及精準醫療的經驗；史丹佛大學細胞與基因治療中心主任Matthew Porteus則介紹基因與細胞治療在鐮刀型紅血球貧血症的最新進展，並探討如何加速創新技術從實驗室邁向臨床。