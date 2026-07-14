北市A辦核心商業區上半年租賃成交衝2.57萬坪、創八年同期高點

仲量聯行14日舉辦「2026 第2季市場記者會」，發布 2026 上半年台北市 A 級辦公市場的最新觀察。仲量聯行指出，企業擴張、辦公升級及新供給帶動租賃需求持續增溫，2026 年第2季台北市 A 級辦公市場成交量達 13,797 坪，累計上半年成交 27,833 坪，較去年同期成長 37%，顯示企業對優質辦公空間需求仍具韌性。

根據仲量聯行統計指出，2026上半年台北核心商業區A辦成交量達 25,737坪，創下近八年同期新高，反映企業擴張與辦公升級需求持續活絡，仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬預期，全年成交量有望再挑戰新高。

第2季核心商業區成交量達 12,619坪，占整體市場成交量91%。其中，包含西區、松江南京等地的其他次級市場表現最突出，合計貢獻約五成成交量，主要受惠於2025年第3季完工的「新光杭北大樓」去化超過 2,500 坪，顯示具競爭力的新供給仍是企業搬遷與升級辦公空間的首要選擇。

游淑芬分析，以租戶產業結構觀察，科技業持續扮演台北辦公市場需求主力，第2季科技業成交占比由第1季的 38% 大幅提升至 55%，穩居各產業之首，反映 AI、半導體等相關企業持續擴張辦公需求。

游淑芬表示，第2季在企業租賃需求穩健，以及2025年的新供給快速去化帶動下，台北市核心商業區空置率連四季下降，單季整體空置率季減 1.3 個百分點至 5.1%，探近兩年新低。

從各次級市場來看，以其他次級市場（西區及松江南京商圈）表現最為亮眼，第2季空置率季減 3.4 個百分點至 7.8%，主要受「元大銀星」及「新光杭北大樓」等 2025 年第3季新供給持續去化帶動。

相較之下，敦南次級市場空置率已連續四季攀升，顯示在新世代辦公產品持續釋出的市場環境下，部分屋齡較高的既有辦公大樓競爭力面臨挑戰，租戶逐漸轉向設備更新、規格更完善的新辦公空間。

租金方面，台北核心商業區第2季平均租金為每坪每月3,283 元，季增 0.37%，整體租金維持高檔盤整格局，成長動能較前期放緩。租金成長主要仍受去年新增供給陸續成交影響，持續推升整體租金水準。

各次級市場中，以其他次級市場（西區及松江南京商圈）租金表現最為佳，第2季租金季增 1.44%，同樣受去年新供給持續去化帶動，使區域租金穩步走升；敦北次級市場方面，第2季平均租金維持每坪每月2,913 元，雖季增幅有限，但租金較去年同期累計成長近 8%，主要受惠於新供給完工後招租表現穩健。